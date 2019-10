Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului au avut astazi, la Palatul Victoria, o serie de discutii cu o echipa de experti ai Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OCDE , cu privire punerea in practica a Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila…

- Prim-ministru Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 24 septembrie 2019, cu ocazia vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria. Intrevederea a prilejuit discutarea perspectivelor consolidarii relațiilor dintre Romania și OCDE, pe fondul stadiului avansat al…

- In 2018, numarul migrantilor a crescut la nivel mondial cu doua procente fata de 2017. In cifre absoute, statele dezvoltate ale lumii au primit 5,3 milioane de migranti numai in cursul anului trecut. Pe primul loc in randul gazdelor sunt Statele Unite, urmate de Germania, releva raportul Organizatiei…

- La sosirea la reuniunea ministrilor de Finante ai UE, Le Maire a declarat ca este nevoie de 'un cadru comun' pentru cele 28 de tari membre ale UE privind monedele digitale. De asemenea oficialul francez si-a reafirmat opozitia privind moneda digitala Libra de la Facebook, dupa ce joi a avertizat…

- Franta a anuntat ca va bloca dezvoltarea monedei digitale Libra de la Facebook in Europa deoarece ameninta "suveranitatea monetara" a guvernelor, transmite BBC. Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat ca Libra prezinta riscuri financiare si s-ar putea inregistra abuzuri din…