- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a reafirmat angajamentul Romaniei de a contribui la indeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul de Securitate al ONU in domeniul protectiei civililor. Acesta a participat joi la dezbaterea deschisa din cadrul Consiliului de Securitate…

- Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza AFP.…

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- Șeful diplomatiei romane a informat statele membre ONU despre cooperarea dintre Departamentul Operatiuni de Pace si Scoala de aplicatie pentru ofiteri a Jandarmeriei Romane "Mihai Viteazul", care ofera cursuri de instruire specializata pe problematica ONU politistilor si jandarmilor din tarile vorbitoare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat la reuniunea ministeriala consacrata operatiunilor ONU de mentinere a pacii, cu tema "Capabilitatile militare si de politie, performanta si protectie", desfasurata in cadrul Adunarii Generale a ONU, reafirmand cu acest prilej angajamentul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care efectueaza o vizita la New York in perioada 27 martie - 2 aprilie, a avut o intalnire de lucru cu grupul statelor Comunitatii Caraibiene - CARICOM, in cadrul careia a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE. Potrivit unui comunicat…