- Presedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. "Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi",…

- Ministrul de Interne al Mexicului, Miguel Angel Osorio Chong, a anuntat, miercuri, ca va demisiona din functia sa de a supraveghea responsabilitatile guvernamentale, precum securitatea, migrarea si drepturile omului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters. Aproape doua treimi din veniturile la bugetul federal elvetian…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Liderul Suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ca amenintarile si actiunile presedintele american Donald Trump impotriva Iranulului vor esua, adaugand ca Teheranul este acum mai puternic decat in perioada "mai inteligentului" Ronald Regan, relateaza agentia Reuters.

- Guvernul israelian vrea sa denumeasca o statie de metrou din Ierusalim dupa numele presedintelui american Donald Trump, transmite Reuters. Ministrul Transporturilor a anuntat ca Statia Trump va fi amplasata langa zidul de vest din Ierusalim, in mijlocul zonei pe care palestinienii o revendica drept…

- Presedintele american Donald Trump a primit in Ajun apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce isi doresc de Craciun si a dezvaluit lucrurile care se afla pe lista lui. Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Presedintele SUA Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului si afirmand ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare al Coreii de Nord,…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat sambata ca Marea Britanie va dori sa negocieze un acord personalizat privind viitoarele relatii comerciale cu Uniunea Europeana, in loc sa copieze intelegeri existente precum cea intre Canada si UE, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Ministrul iranian al apararii, generalul Amir Hatami, a afirmat luni ca decizia președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului va grabi distrugerea țarii, relateaza agenția Reuters. Liderii Iranului, unde opoziția fața de Israel și sprijinul fața de cauza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita la Bruxelles, a salutat decizia presedintelui american Donald Trump,de a recunoaste Ierusalimul drept capitala tarii sale si a spus ca se asteapta ca tarile europene sa ii urmeze exemplul, noteaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat miercuri seara decizia de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului. Anuntul, o premiera in ultimii douazeci de ani in politica americana din zona, a nascut vii controverse. Daca Israelul a salutat anuntul imediat, liderii tarilor din regiune au…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Viena, ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre SUA contravine bunului simt, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. 'Acest anunt este contrar bunului simt', a declarat Lavrov,…

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul. isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters.Statele din Orientul Mijlociu…

- Facțiunile seculare și islamiste palestiniene au chemat miercuri la greva generala și la intruniri la orele pranzului pentru a protesta fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit unei declarații comune, citata de…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a descris luni o posibila decizie a președintelui american Donald Trump privind transferul Ambasadei SUA din Tel Aviv la Ierusalim drept "oportunitate istorica de a repara o nedreptate", relateaza AFP. Lieberman a dat asigurari…

- Cantaretii Lionel Richie, Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear si dansatoarea Carmen de Lavallade au fost premiati duminica la gala Kennedy Center Honors, in absenta presedintelui Donald Trump, potrivit Reuters.Citeste si: Lovitura DURA din partea lui…

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sint similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citind agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sint inertiale si, de fapt, sint…

- Operatorul bursier pan-european Euronext a anuntat miercuri ca va plati 137 de milioane de euro pentru a prelua Bursa irlandeza - Irish Stock Exchange (ISE) - o tranzactie menita sa imbunatateasca pozitia acestuia in domeniul listarilor de fonduri, potrivit Reuters.

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce a promis ca va prezenta peste 50 de studii despre cum ar urma sa fie afectate…

- Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, s-a declarat extrem de "șocat" de planurile Nestle de a concedia pana la 450 de angajați de la Centrul de cercetare a sanatații pielii Galderma din sudul Franței, deoarece unitatea a beneficiat de reduceri de impozite pentru cercetare, transmite…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a obtinut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme militiilor kurde din Siria, relateaza Reuters si AFP. Potrivit sefului diplomatiei turce,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca a avut un dialog normal cu liderul american Donald Trump in cursul summitului APEC din Vietnam, potrivit Reuters, dar, a spus el, „este necesar sa gasim o posibilitate de a sta și de a discuta in detaliu relațiile bilaterale”, conform TASS. Putin…

- Reuters precizeaza ca ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a dezmințit informația printr-un mesaj in rețeaua Twitter: "In ciuda relatarilor, nu exista un acord de principiu asupra TPP." Reprezentanții la nivel ministerial ai statelor care negociaza TPP — Australia,…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- Statele Unite si aliatii sai sunt pregatiti sa apere libertatea, iar ”niciun dictator” nu ar trebui sa subestimeze deciziile Washingtonului, a afirmat la sosirea in Japonia, presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria…

- Posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau american Donald Trump cu prilejul summitului APEC in Vietnam in cursul acestei luni este in prezent discutata, a declarat Kremlinul vineri, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Firma fostului spion britanic Christopher Steele a incasat un onorariu de 168.000 de dolari pentru a colecta informații privind conexiunile financiare și personale dintre tabara lui Donald Trump și Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016, a anunțat compania de cercetari…

- Administratia Trump a dispus aplicarea unor verificari suplimentare în cazul solicitantilor de azil, masurile urmând sa intre în vigoare începând de miercuri, anunta Departamentul de Stat de la Washington, potrivit Mediafax. Potrivit noilor dispozitii, toti refugiatii…

- Prim-ministrul polonez Beata Szydlo a declarat marți ca in curand va avea loc o remaniere guvernamentala, refuzand insa sa raspunda speculațiilor conform carora postul sau ar putea fi in pericol, transmite Reuters. Saptamânalul Sieci Prawdy a sugerat luni ca șefa guvernului ar…

- Marea Britanie nu poate sa avanseze cifre privind intelegerea financiara cu Uniunea Europeana decat in momentul unui acord final privind Brexit, a declarat duminica ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, avertizand ca Londra nu blufeaza in privinta negocierilor, relateaza agentia Reuters.…

- Patru cetațeni moldoveni au murit și alți doi au fost raniți ca urmare a prabușirii unui avion cargo in mare in apropiere de aeroportul orașului Abidjan din Cote D'Ivoire, a anunțat ministrul ivorian al securitații, Sidiki Diakite, citat de Reuters. Patru cetațeni francezi au supraviețuit…