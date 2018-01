Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, s-a intalnit cu premierul Mihai Tudose la Palatul Victoria. Despescu si-a prezinte raportul de activitate, dupa ce ministrul Carmen Dan a propus demiterea lui. Dan a anuntat, marti, ca a transmis premierului propunerea de schimbare din functie a sefului Politiei…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria. Surse guvernamentale au declarat marti, pentru AGERPRES, ca premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Ediție speciala” de la Romania TV, Dan Andronic susține informațiile publicate de Evenimentul Zilei despre dezvaluirea momentului: Ministrul de Interne, Carmen Dan ar fi inscenat scandalul cu microfonul „gasit” in casa acesteia, conform unor surse din cadrul…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- Guvernul ar putea fi remaniat în ianuarie, anunța președintele PSD, Liviu Dragnea. Eventuala schimbare, daca va avea loc, va urma dupa o evaluare si o analiza a coalitiei de guvernare. Dragnea spune ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose, dar îi…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale. Șeful Executivului a subliniat in acest context ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat luni, 18 decembrie 2017, cea de-a cincea intrunire a Consiliului Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, reunit la Palatul Victoria. In cadrul sedintei au fost evidentiate…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana.

- Comisarul european Corina Cretu se va afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Deputatul USR Cristina Pruna a postat un anunt de maxima gravitate pentru Romania, urmare a intalnirii mai multor deputati cu Victor Negrescu, Ministrul pentru Afaceri Externe, cu sefii misiunilor diplomatice din statele UE: “am asistat pur si simplu la un mesaj de o duritate rar intalnita”.…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, ii da o replica dura ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce oficialul a spus ca se arata ingrijorat de modificarile aduse Legilor Justiției de la noi și ii ințelege pe protestatari.”Excelenta Voastra,…

- "Decizia de a suspenda taxa clawback pentru o anumita categorie de medicamente, astfel incat pacienții sa nu mai intampine dificultați in a le gasi in farmacii, este o masura care adreseaza simptomele, nu cauza problemei. Deși salutara pentru o categorie de pacienți, aceasta masura va transfera problemele…

- Scandalul din PSD pare fara sfârsit, iar Mihai Tudose ar putea avea soarta fostului premier Sorin Grindeanu. Tot mai multe voci din partid spun ca Mihai Tudose trebuie sa respecte liniile partidului sau sa plece de la Palatul Victoria. De asemenea, în ultimele…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea de la Palatul Victoria,…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. De asemenea, aceasta a adaugat ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc…

- Deputatul PSD, Rovana Plumb, plecata din Guvern la solicitarea lui Mihai Tudose lanseaza acum un atac la adresa premierului și arata ca multe dintre declarațiile sale publice nu coincid cu cele ale colegilor din partid. ”Intotdeauna sunt de partea PSD, intotdeauna de partea adevarului, intotdeauna…

- "Doamna Firea a procedat corect. Nici un primar din lumea asta nu vrea sa provoace violenta in orașul sau sau sa permita acest lucru. Inacțiunea statului, slabiciunea fara margini a statului, supradimensionat pe o parte, pe partea instituțiilor de forța, unele dintre ele care au ales sa faca politica…

- La intrebarea "Cum vedeți ideea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei?", oamenii au raspuns astfel: Idee buna 67,23% (10059) Idee proasta 32,77% (4904). Precizam ca Mihai Tudose a afirmat, joi, ca "nu este cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a sesizat Politia pentru demararea unei anchete, dupa ce a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare. Totodata, ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu. “Am…

- Ministrul de Interne al Romaniei, Carmen Dan, a anuntat, ieri seara, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.

- "Am gasit in locuința mea un dispozitiv care dupa prima verificare pare un dispozitiv de inregistrare audio (...) intr-una dintre camerele din apartamentul in care locuiesc. Fac precizarea ca nu locuiesc intr-o locuința a RAAPPS-ului și in momentul in care am descoperit acest dispozitiv am procedat,…

- Scandalul ascultarii ministrului de Interne, Carmen Dan, in propria casa a explodat in aceasta seara. Dupa ce ministrul a dezvaluit totul la Romania TV, fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea a reactionat dur la emisiunea lui Victor Ciutacu. Udrea a facut afirmatii extrem de grave. Spune ca totul…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Bușoi, despre moțiunea de cenzura PNL impotriva Guvernului Tudose. „Moțiunea de cenzura trebuie sa stranga opoziția in jurul PNL și sa amplifice sciziunile din PSD”, considera vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi, potrivit unui comunicat transmis, duminica, Agerpres . „In primul rand, obiectivul strategic…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reducerea impozitului pe salariu de la 16% la 10% va duce la o diminuare a contributiei nete a impozitelor catre administratiile locale, afirmand ca Guvernul analizeaza gasirea unei solutii pentru a nu vaduvi bugetele locale. „Jumatate…

- ”In afara de om, tot ce se misca e in agricultura. De la insecta pana la vaca, de la rama pana la porc, de la orice alta specie pana la alta specie ... exact, de la orice buruiana la orice planta. Si... aceasta complexitate te obliga de multe ori sa lasi la o parte probleme in prezentare, probleme…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii, sunt foarte multe proiecte în derulare si acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa sedinta Asociatiei Municipiilor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile" deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Edilul a precizat ca premierul a invitat-o marti la o intalnire la Guvern.…

- UPDATE Sedinta de guvern pentru modificarea Codului Fiscal se va tine miercuri, informeaza Romania TV. Postul de stiri il citeaza pe premierul Mihai Tudose ca cel care a facut anuntul, precizand ca nu s-a consultat cu Liviu Dragnea. UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul…

- In timp ce clamam faptul ca Romania se modernizeaza mai mult cu fiecare zi, iata ca o capitala europeana a fost lasata in bezna de un banal intrerupator defect. S-a intamplat in București. Care a fost cauza? Sau cauzele? Cu siguranța, prima ar fi o lipsa a investițiilor acolo unde ar fi mare nevoie.…

- Romania are nevoie de aproape doua decenii pentru ca Produsul Intern Brut (PIB) sa se apropie de media statelor din Uniunea Europeana (UE), a declarat comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, in cadrul conferintei cu tema “10 ani de la aderarea Romaniei la…

- Desi a fost ironizat atat de presa, cat si de premierul Mihai Tudose pentru ca a insistat pe tema importantei oii in Romania, ministrul Agriculturii nu se da batut cu una, cu doua. Petre Daea va lansa pe 26 octombrie, la Romexpo, in cadrul targului de agricultura INDAGRA, campania de informare si…

- Citeste si: Ministrul finantelor merge la Washington sa convinga FMI ca Romania nu va depasi deficitul bugetar de 3% din PIB Romania a intrat pe radarul investitorilor americani din doua motive: Cea mai mare crestere economica din UE si alocarea a 2% din PIB pentru aparare Oare cat ii va trebui Europei…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a trecut astazi in revista, cu reprezentanții Bancii Europene de Investiții (BEI), in cadrul unei intrevederi la Palatul Victoria, domeniile prioritare din perspectiva expertizei și a finanțarilor pe care instituția financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare…

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- Nicio functie nu e vesnica, iar partidul oricum nu ofera imunitate totala. Lucru valabil inclusiv pentru Rovana Plumb si Sevil Shhaideh, care insa aveau dreptul din start la prezumtia de nevinovatie. E pozitia fostului ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, exprimata la emisiunea "In fata ta", la…

- Rovana Plumb a declarat, luni, ca a luat decizia de a demisiona din functia de ministru al Fondurilor Europene dupa ce a auzit la televizor o declarație a premierului Mihai Tudose. Rovana Plumb a povestit luni la postul România TV ca, în acea declarație, premierul anunța ca ministrii…

- Scandalul din interiorul PSD pare ca s-a terminat, dar premierul Mihai Tudose primeste un avertisment chiar de la varful PSD. Primarul Capitalei si vicepresedintele social democratilor, Gabriela Firea a facut anuntul in direct la Romania TV.Citeste si: SOC la Casa Regala: Unchiul ducesei a…

- Astfel, cel care l-ar fi consiliat pe Mihai Tudose sa porneasca criza politica, ar fi fost consilierul Felix Rache, fost jurnalist la Antena 3. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest scenariu. ”Daca e adevarat, inseamna ca domnul Felix Rache este un consilier de prima mana.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și premierul Mihai Tudose s-au aflat pentru aproximativ o ora la sediul central al ALDE. Remanierea Guvernului, tema a discuțiilor, îl vizeaza si pe ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie,…

- Singurul clujean din CEX-ul PSD, despre sedinta maraton de joi seara:"A fost ca o terapie" Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a fost singurul clujean care a luat parte la sedinta tensionata de joi seara a Comitetului Executiv al PSD. În cele din urma, dupa ore întregi…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, partidul care sustine guvernarea, a anuntat ca nu renunta la ministrul Viorel Ilie pentru care DNA a cerut urmarirea penala. Premierul Mihai Tudose, a declarat acum doua zile ca exista in Guvern ministrii cu probleme de imagine pe care ar vrea…