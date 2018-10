Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a scris, pe Facebook, ca nu se va lasa intimidat de „grupurile de interese” care il denigreaza in spatiul public si a mentionat ca atacurile la adresa sa vizeaza de fapt grupul sustinatorilor presedintelui PSD, Liviu Dragnea.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, se implica in scandalul pe Legea offshore. Dupa ce astazi la presiunea ALDE și UDMR legea a fost retrimisa in comisii pentru dezbatere, Traian Basescu a reacționat dur pe Facebook. "Dar interesul Romaniei ?In Parlamentul Romaniei…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, lanseaza un atac la adresa liderului PSD, susținand intr-o postare pe Facebook ca „Liviu Dragnea a intrat intr-o noua faza, aceea in care nu se mai ferește și pune in mod explicit semnul egal intre problemele de ordin personal și treburile statului”. Mai mult, Pricopie…

- Fostul premier Victor Ponta il acuza pe Liviu Dragnea ca a negociat pe sub masa Legea Offshore "pentru interese obscure și ilegale". Victor Ponta susține printr-o postare pe Facebook ca Liviu Dragnea se folosește de Legea Offshore pentru a ajuta doua companii din Ungaria, care au caștigat licitațiile…