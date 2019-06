Ministrul Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu a declarat, marti, dupa adoptarea in Executiv a Codului Administrativ, ca este constient de sensibilitatea acestui subiect al pensiilor speciale pentru alesii locali, si s-a laudat ca Guvernul a avut curajul sa adopte acest act normativ, prin Ordonanta de Urgenta, desi, tot el spune, nu este "perfect" si poate fi modificat in Parlament. Ministrul a spus ca este un "act de curaj", adoptarea acestei Ordonante care, spune el, a fost avizata de toti colegii din Executiv. Suciu nu a mentionat insa avizul negativ dat in Consiliul Economic si Social, pe proiectul…