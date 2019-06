Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a cerut prefectilor sa fie in teren, in comunitatile unde au fost inregistrate probleme din cauza fenomenelor meteorologice, potrivit unui comunicat transmis sambata de MAI. "Ministrul Carmen Dan a luat legatura din Centrul Operational de Comanda…

- Un tanar in varsta de 28 ani, din Iasi, a decedat in urma unui accident rutier pe care l-ar fi provocat astazi dupa-amiaza pe drumul european E85, in localitatea Horia, o alta tanara fiind ranita si transportata la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Robert Costan, a declarat ca victima se afla…

- Primarul Municipiului București (PMB), Gabriela Firea, a declarat astazi ca a aprobat, in calitate de primar general, mitingurile electorale ale PNL, USR si PSD, care vor avea loc in aceasta luna in Capitala. Edilul a precizat ca isi doreste ca evenimentele sa fie pasnice. „Vedem in ultima perioada…

- "Asistam la acutizarea unor atitudini agresive si faptul acesta ne determina si pe noi sa tratam cu toata exigenta aceste abordari si vreau sa anunt ca vom fi foarte hotarati sa sesizam orice incalcare a legii de fiecare data cand vom constata ca am depasit acest plan al exprimarii intr-un mod civilizat,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a declarat marti, la Oradea, ca intreaga cantitate de 30 de tone de peste impropriu consumului din cauza concentratiei de mercur peste cea admisa a fost oprita la vama. "As putea spune ca este o operatiune in premiera in acest domeniu, derulata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari cod galben de vant pentru sase judete din zona Moldovei, valabile pana la ora 15.00. Potrivit ANM, atentionarile cod galben de vant vizeaza judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Botosani, Iasi si Neamt. In aceste judete vor…

- Modernizarea liniei Roman (Neamt)–Razboieni (Iasi) va creste siguranta sistemului de distributie si va reduce semnificativ riscul producerii unor avarii Alunecarile de teren din zona comunei Sinesti, jud. Iasi au afectat stabilitatea stalpilor liniei de inalta tensiune Roman – Razboieni, fiind necesare…

- De curand a avut loc cea de-a II-a ediție a Targului Apicol de la Vaslui. Aici, cei interesați au avut ocazia sa achiziționeze diverse produse și utilaje apicole, de la miere, polen, propolis pana la faguri artificiali, unelte și echipamente. La fel ca la prima ediție, targul a reunit cei mai importanți…