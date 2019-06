Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o ferma avicola din Mintia, judetul Hunedoara, iar in urma acestuia 16.000 de pui au murit din cauza fumului si a temperaturii ridicate. Alti 15.000 de pui au fost salvati.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, un incendiu…

- Summitul UE de la Sibiu a insemnat doar cazuri medicale usoare, niciun presedinte sau premier, pentru medicii si paramedicii care au fost adusi in oras din toata tara misiunea fiind una indeplinita cu succes, a declarat joi seara seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, informeaza…

- O femeie care locuieste intr-un apartament de pe strada “Vasile Alecsandri” din Vaslui, a fost salvata de vecinii care au vazut fum iesind pe geamurile casei. Ea a pus o oala cu mancare pe foc si a adormit. Vecinii au inceput sa bata disperati la usa femeii, vazand ca pe geamuri si pe sub usa de la…

- INTERVENTII…In ultimele 24 ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Podul Inalt al judetului Vaslui si Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati sa intervina la 33 misiuni. Dintre acestea, 29 de interventii au fost ale echipajelor de prim…

- In ziua de 20.03.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la doua incendii. Astfel, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Bradu au intervenit in localitatea Oarja, pentru stingerea…

- Pompierii militari din cadrul ISU Maramures au intervenit la patru situatii de urgenta in intervaulul 15-17 martie 2019. Vineri, 15 martie, pompierii viseuani au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un cos de fum. In urma incendiului a ars doar funinginea din cosul de evacuare al fumului.…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI avertizeaza oamenii despre pericolul incendiilor de vegetație in cazul nerespectarii regulilor anti incendiare.Potrivit IGSU in ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit in peste 100 de cazuri de stingere a focarelor de iarba.

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, marti, darea in urmarire nationala a angajatului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, plt. maj. Mitru Haiduc Andrei, in varsta de 37 de ani, care ar fi plecat in drumetie in Muntii Bucegi, in data de 26 februarie,…