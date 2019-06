Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia si-au pierdut viata trei copii si al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura. Presedintele…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a prezentat bilantul tragic in urma vijeliilor din Prahova, judet lovit puternic, in ultimele 24 de ore, de fenomenele meteo extreme. Cel putin trei copii au murit, luati din propria casa de o viitura puternica, un al patrulea e in continuare de negasit, aproape…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca sansele de a-i mai gasi in viata pe cei trei copii luati de viitura in Prahova sunt foarte mici. Cautarile au fost sistate din cauza ca ar fi foarte riscant sa fie facute noaptea, dar vor fi reluate in cursul zilei de sambata.…

- Patru copii au fost luati de viitura,azi, in localitatea prahoveana Sangeru, dintre care unul a fost gasit si nu a mai putut fi resuscitat, in total 12 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Secretarul de stat din MAI Raed Arafat a ajuns in Prahova si merge in zonele afectate de vremea…

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani, au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova. Unul dintre copii, o fetita de 3 ani, a fost gasit inecata.

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova.

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani, au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova. Unul dintre copii, o fetita de 3 ani, a fost gasit. I se fac manevre de resuscitare

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova.