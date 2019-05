Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce luni, 18 martie 2019, lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) de la Bruxelles, al doilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, scrie Agerpres. In…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sustine ca majorarea pretului la cartofi este provocata de costurile cu depozitarea inregistrate de fermieri in timpul iernii, intrucat "acest cartof nu-l scoatem azi din sol". "Pretul cartofilor a avut cea mai mare crestere, dar este…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a deschis oficial in data de 20 februarie 2019 primul eveniment de promovare a celor mai noi masuri de finantare din cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM). Evenimentul a avut loc la sala de conferinte a Institutului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, participa miercuri, la Bucuresti, la primul eveniment de promovare a masurilor din cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM). Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala de Pescuit (DGP-AMPOPAM), organizeaza…

- Bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a primit marti raport favorabil din partea comisiilor pentru buget, finante si banci reunite, cu 18 voturi pentru si 11 voturi impotriva, scrie Agerpres. Proiectul a trecut in forma propusa de Guvern cu cele doua amendamente acceptate…

- Sustinerea productiei de usturoi si a efectivelor de bubaline, dar si subventionarea motorinei pentru sectorul piscicol sunt noile programe ce vor fi finantate din bugetul Ministerului Agriculturii in 2019, potrivit informatiilor prezentate luni de ministrul de resort, Petre Daea, in comisiile reunite…

- "Pentru sprijinirea fermierilor s-au introdus si programe noi in acest an, precum sustinerea cultivarii de usturoi in Romania, stiindu-se ca exista o ingrijorare legitima ca pe piata romaneasca nu exista o cantitate suficienta care sa raspunda pretentiilor consumatorilor, aprovizionarea din import…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala din cadrul Autoritatii de Management pentru PNDR, organizeaza luni Conferinta Nationala cu tema "Satul romanesc are viitor", pentru prezentarea si dezbaterea unor subiecte privind implementarea eficienta…