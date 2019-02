Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a fost miercuri in fața europarlamentarilor din Comisia de pescuit, pentru a vorbi despre prioritațile pe care Romania le are in domeniul pescuitului in mandatul președinției Consiliul Uniunii Europene. Daea a primit mai multe intrebari de la europarlamentari, iar raspunsurile sale…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, este vehiculat in PSD pe lista potențialilor candidați la alegerile europarlamentare, au spus surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, Petre Daea ar putea fi introdus in cursa doar pentru a oferi „greutate” listei PSD la europarlamentare,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat la Forumul Mondial pentru Alimentatie si Agricultura de la Berlin, eveniment organizat in marja expozitiei "Saptamana Verde", tema aleasa pentru acest an fiind "Agricultura devine digitala - Solutii inteligente pentru viitoarea agricultura", informeaza…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va prelua sarcinile fostului secretar de stat Alexandru Potor, care a fost eliberat din functie incepand cu data de 14 decembrie 2018, acesta fiind responsabil de relatia cu Bruxelles-ul in contextul preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene."Ministrul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a infirmai ipoteza ca ar avea de gând sa plafoneze preturile pentru alimentele de baza, pe modelul deja aplicat de guvern în cazul gazelor naturale.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a primit, luni, de la comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, certificatele de inregistrare in registrul Denumirilor de origine Protejate si al Indicatiilor Geografice Protejate pentru "Scrumbia de Dunare afumata" (IGP) si pentru vinul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut un nou gest ieșit din comun, zilele trecute.Astfel, Petre Daea a mers în ”inspecție” pe câmp ca sa examineze culturile. Întreaga operațiune în care oficialul a scormonit la propriu în pamânt…

Deputatii au adoptat proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, a1.ro.