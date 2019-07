Ministrul Daea a prezentat seiful de peste o tonă în care se află documentele Preşedinţiei României la Consiliul UE din agricultură 'In acest seif avem memoria celor sase luni de zile care s-au petrecut pe perioada in care Romania a detinut presedintia Consiliului UE. (...).Va spun si de ce. Pentru ca pretuiesc foarte mult dialogul, pretuiesc foarte mult caracterul uman, colaborarea si respectul fata de cei cu care ne intalnim de fiecare data sau nu ne intalnim si carora le lasam in urma ceea ce am facut noi (...) Pentru a lasa la locul faptei munca pe care am desfasurat-o cu simtul raspunderii si al angajarii statale, am considerat necesar sa introducem in memoria institutiei aceasta regula de a pune la un loc, pe baza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), conform Agerpres.Citește…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat, vineri, ca are regretul ca bugetul Uniunii Europene pentru 2021- 2027 nu a fost adoptat in timpul presedintiei romane a Consiliului UE. "Cu atat mai mult cred ca trebuie sa felicitam Romania pentru munca atator oameni,…

- 'Principalul risc sistemic este legat de tensionarea echilibrelor macroeconomice din Romania. Este adevarat ca economia Romaniei a aratat in perioada ce a urmat recentei crize financiare o crestere economica sustinuta, mai ales dupa 2013. Astfel ca rata medie de crestere economica din ultimii cinci…

- A fost anunțata candidatura unica pentru funcția de Director General FAO, a franțuzoaicei Catherine Geslain Laneelle La finalul reuniunii informale a Consiliului AGRIFISH care a avut loc timp de doua zile, la București, in marja președinției romane a Consiliului Uniunii, a avut loc o conferința de presa…

- El a fost prezent la conferinta presedintilor institutiilor supreme de audit din statele membre ale UE, organizata la Bucuresti in contextul presedintiei Romaniei la Consiliul UE. "Relatia dintre Parlament si Curtea de Conturi este o relatie de colaborare, dar si de control, Parlamentul exercita…

- Sefa Executivului a participat la conferinta intitulata "Inovarea in domeniul auditului la nivelul Uniunii Europene si cresterea rolului de indrumare al Institutiilor Supreme de Audit in beneficiul societatii", organizata de Romania in contextul detinerii presedintiei Consiliului UE. "Una…

- Evenimentul, desfasurat la Auditorium Parco della Musica, un prestigios complex muzical din capitala Peninsulei, a fost organizat de Ambasada Romaniei in Republica Italiana, Reprezentanta Comisiei Europene in Italia si Accademia di Romania in Roma, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul…

- Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identitații Naționale La 16 aprilie s-a desfasurat la Bucuresti reuniunea informala a ministrilor Culturii din statele membre ale Uniunii Europene, in prezenta comisarului european pentru Educatie, Cultura, Tineret si Sport, Tibor Nvracsics (Ungaria). Intalnirea era…