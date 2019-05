Ministrul Daea a anunţat modificarea actului normativ care prevede acordarea subvenţiei pentru producătorii de usturoi Actul normativ care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea productiei de usturoi va fi modificat, astfel incat cuantumul ajutorului de stat sa se majoreze, a afirmat, duminica, la Botosani, ministrul Agriculturii, Petre Daea. Potrivit acestuia, valoarea subventiei va creste de la 1.000 de euro la hectar, cat a fost stabilit initial, la 3.000 de euro la hectar. "Crestem subventia de trei ori. Spuneam ca am fost in partea de Sud a tarii cu domnul presedinte Dragnea si oamenii de acolo i-au spus domnului presedinte sa gandim subventia pentru ca e mult de munca si au avut dreptate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

