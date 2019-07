Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Ion Caramitru, managerul Teatrului National Bucuresti, a cerut demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz a reactionat si a transmis ca nu are de gand sa se retraga din functie. Intrebat daca isi va da demisia, Breaz a replicat: “Nu am niciun motiv. Tot ce am facut a fost sa…

- "Ieri (luni - n.r.) am fost anuntati de la cabinetul domnului ministru Breaz ca nu poate participa la aceasta sedinta, deoarece astazi (marti - n.r.), la ora 12,00, este chemat la primul-ministru pentru a avea o discutie cu reprezentantii unor institutii culturale, din subordinea Ministerului Culturii,…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Daniel Breaz, a anunțat, duminica la Antena 3 ca va trimite corpul de control la Teatrul National din Bucuresti (TNB). ”Il aștept” raspune managerul Ion Caramitru. „Cu siguranta o sa fac un control la teatru in urmatoarea perioada si asta nu trebuie privita…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anuntat, duminica, la Antena 3, ca va dispune un control la Teatrul National Bucuresti, pentru a vedea cum sunt cheltuiti banii, precizand ca institutia are in 2019 un buget de 57 de milioane lei, iar salariile actorilor au fost aproape triplate. Un eveniment "Im-protest…

- Ministrul Culturii face control la TNB ca sa vada cum sunt cheltuiți banii, și de ce „unele persoane” incaseaza 10% din fiecare reprezentație Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anuntat, duminica, ca va dispune un control la Teatrul National Bucuresti, pentru a vedea cum sunt cheltuiti banii, precizand…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anunțat, intr-o intervenție la Antena 3, ca va trimite corpul de control al ministerului la Teatrul Național din București pentru a verifica modul de cheltuire a banilor alocați TNB. Anunțul survine in contextul in care artiștii au anunțat ca vor protesta in aceasta…

- Unul din cei mai cunoscuți actori romani, Ion Caramitru, va fi anchetat de corpul de control al Ministerului Culturii, pe fondul scandalului iscat la Teatrul Național București.In calitate de director al TNB, Caramitru a acuzat faptul ca teatrul se indreapta cu viteza spre faliment și ca nu…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, l-a asigurat, duminica, pe primarul Brasovului, George Scripcaru, de sprijinul institutiei pentru orice eveniment cultural care pastreaza traditiile, precum Parada Calare a Junilor, eveniment la care a participat alaturi de oficialitati brasovene si politicieni atat…