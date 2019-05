Stiri pe aceeasi tema

- Romania a facut lucruri foarte bune in cele cinci luni de cand detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat marti ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, care se va afla miercuri si joi la Bruxelles. Ministrul Culturii va fi prezent la Bruxelles pentru a anunta…

- S-a dat startul depunerii propunerilor de proiecte ce pot fi finanțate din bugetul propriu al Județul Maramureș prin Consiliul Judetean Maramureș, in domeniile sport, cultura și tineret Pentru acest an se acorda finantari nerambursabile din bugetul propriu, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul…

- Papa Francisc va efectua o vizita in Franta "in timp util", in contextul incendiului care a distrus o parte a Catedralei Notre-Dame din Paris, a declarat joi presedintele francez, Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit mediafax."Am discutat prin telefon cu Papa. In mod evident,…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit luni seara la celebra Catedrala Notre-Dame, din Paris, Franța. Cladirea a fost evacuata, insa pompierii sunt de depașiți de situație. Se cauta masuri care sa produca pagube minime.UPDATE. Un pompier a fost ranit grav. Incendiul a fost stapanit de salvatoriUPDATE…

- Catedrala Notre-Dame din Paris are un loc aparte in albumul de fotografii cu amintiri culturale colecționate de-a lungul timpului de antrenorul Mircea Lucescu, 73 de ani. Il Luce a povestit pentru Libertatea ca inaintea turneului final Euro 1984 i-a dus pe tricolori sa viziteze templul cu o istorie…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit luni seara la celebra Catedrala Notre-Dame, din Paris, Franța. Cladirea a fost evacuata, insa pompierii sunt de depașiți de situație. Se cauta masuri care sa produca pagube minime.

- Regiunea Ile-de-France urmeaza sa deblocheze un ”ajutor de urgenta” in valoare de zece milioane de euro, ”pentru a ajuta arhiepiscopia sa efectueze primele lucrari” de reconstructie la Catedrala Notre-Dame de Paris, devastata luni de un incendiu urias, a anuntat marti presedinta regiunii Valerie…

- Franta si intreaga lume sunt in stare de soc. Catedrala Notre Dame din Paris, simbolul acestei tari si unul din cele mai iubite monumente ale crestinatatii, a fost devastata de un urias...