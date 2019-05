Stiri pe aceeasi tema

- Romania a facut lucruri foarte bune in cele cinci luni de cand detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat marti ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, care se va afla miercuri si joi la Bruxelles. Ministrul Culturii va fi prezent la Bruxelles pentru a anunta…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, a avut miercuri , 15 mai 2019, o intalnire cu Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin și cu reprezentanții Uniunii Sindicatelor Tipografilor din Romania. Tema dezbatuta s-a referit la activitatea tipografica din Romania,…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, a declarat joi, la Braila, ca tinerii din Romania care doresc sa se afirme in domeniul culturii sunt asteptati sa depuna proiecte in acest sens, de preferat fiind cele care au viziune si continuitate. "M-am orientat extrem de mult catre…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, afirma ca prezenta unor importante personalitati din lumea audiovizualului si cinematografiei la conferinta "Consolidarea cooperarii europene prin intermediul coproductiilor", organizata la Bucuresti, luni si marti, reprezinta o recunoastere…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, l-a primit, joi, 14 martie, pe domnul Amhar Azeth, ambasadorul Republicii Indonezia. Ministrul roman a subliniat importanța reinnoirii cadrului juridic bilateral privind colaborarea dintre Romania și Indonezia in domeniul culturii. Cei…

- Organizarea Festivalului International ''George Enescu'' si alte evenimente, precum cele care vor avea loc cu ocazia exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, se afla in pericol, daca bugetul pe 2019 va fi retrimis in Parlament, a afirmat marti ministrul…

- Romania a facut un nou pas important in adoptarea Directivei Dreptul de autor in Piața Unica Digitala, un act legislativ care constituie, in momentul de fața, unul dintre cele mai dificile dosare aflate in discuție la nivel european. Acordul politic obținut de Romania, in calitatea sa de Președinție a…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer Daniel Breaz, afirma ca acordul obtinut de Romania pentru dosarul Dreptului de autor in Piata Unica Digitala, validat miercuri de statele membre UE, reprezinta un succes al Guvernului Dancila, oferind, prin echilibrul prevederilor, o remunerare corecta…