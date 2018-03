Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, George Ivascu, considera ca institutia pe care o conduce este "aculturala", pentru ca in organigrama acesteia nu se regasesc directii clar conturate. "Asta e problema, pentru ca eu am crezut ca intru intr-o institutie... Ministerul Culturii este o institutie de cultura. Nu! Ministerul…

- Compania fintech Ebury, cu sediul la Londra, specializata in plati transfrontaliere si credite pentru dezvoltare, isi deschide primul birou in Romania, condus de catre Johan Gabriels, informeaza compania. Biroul de la Bucuresti este cel de-al 15-lea lansat de companie in 13 tari de pe…

- Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va recurge la proteste din cauza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului din sistemul bugetar. Aplicarea acestei legi, spun sindicaliștii, a dus in multe cazuri la scaderea salariilor. La fel ca și in cazul angajaților din poliție…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- O delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de președintele acesteia, Alexandru CUMPANAȘU, a avut astazi, 9 Martie 2018, o intalnire de lucru cu o delegație a Ministerului Culturii și Identitații Naționale, condusa de Ministrul George IVAȘCU.Ministrul Culturii…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale și-a afirmat sprijinul fața de susținerea unui parteneriat intre ministerul pe care il conduce și societatea civila, in vederea identificarii celor mai bune soluții pentru sarbatorirea a 100 de ani de la MAREA UNIRE. Astfel, CNMR si Ministerul Culturii…

- Romania are nevoie de o strategie nationala in domeniul culturii si, de aceasta, se va ocupa Senatul Culturii. Noul organism are in grija si toate evenimentele din acest an dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri.

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale (MCIN) și Academia Romana au semnat astazi, 9 martie 2018, protocolul prin care se inființeaza Senatul Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia MCIN va beneficia de expertiza Academiei Romane in configurarea politicilor publice din domeniul…

- Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, a declarat, marti, in cadrul sedintei Consiliului National al Audiovizualului, ca are in plan redenumirea canalelor televiziunii publice si transformarea tuturor acestor posturi in HD, urmand ca pana la sfarsitul acestui an sa faca o solicitare in…

- Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Totodata, sefa Guvernului a decis numirea lui Remus Munteanu…

- Magistratii Judecatoriei Strehaia au decis, marti, ca Leo de la Strehaia sa fie cercetat sub control judiciar. Hotararea poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. Surse judiciare citate de Mediafax au declarat ca Leo de la Strehaia s-ar fi impacat cu romanul stabilit in…

- Ministrul Culturii din Slovacia, Marek Madaric, un aliat al premierului Robert Fico, si-a anuntat demisia din functie. Acesta a declarat ca nu isi poate imagina sa-si exercite in continuare munca dupa omorul jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, informeaza…

- Cum e sa ai in subordine o instituție cu probleme, sa decizi un control, iar inspectorii sa fie trimiși la plimbare? S-a intamplat miercuri, 28 februarie, la Muzeul de Arta Timișoara, condus de Victor Neumann, unde Corpul de control al președintelui CJ Timiș nu a fost lasat sa intre in instituție!

- Universitatea Babes-Bolyai, pe podiumul Galei Premiilor Radio Romania Cultural Cele trei distinctii speciale ale Galei Premiilor Radio Romania Cultural vor fi acordate in acest an actritei Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatii Babes-Bolyai si Filarmonicii ''George Enescu''. "Celor trei premii…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va solicita in perioada urmatoare o noua expertiza care va aviza reevaluarea sau renegocierea, se arata intr-un raspuns oferit News.ro de catre institutie.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE FOTO…

- Deputatul PSD Adrian Todor a facut publica o adresa semnata chiar de ministru, prin care Ministerul Culturii il someaza pe primarul Gheorghe Falca sa demareze procedurile pentru amplasarea Monumentului Marii Uniri. Ministerul Culturii și Identitații Naționale a transmis adresa cu numarul 335/25.01.2018…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, joi, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea sefei DNA ca atunci cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni, "se numeste timorarea celor care vad ca seful se clatina pentru ca nu vrea sa cada la pace cu cei amenintati".

- Conform deputatului liberal Danut Bica, biserica Bratienilor de la Vila Florica are un statut juridic neclar, aceasta neaflandu-se nici in proprietatea familiei, nici a Consiliului Local al Orașului Ștefanești, Consiliului Județean Argeș, Ministerului Culturii și Identitații Naționale sau Arhiepiscopiei…

- “Dragostea poarta pantofi rosii” / Campanie impotriva violentei domestice in Eveniment / Miercuri, 14 februarie 2018, de Ziua Internationala a Iubirii, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti a avut loc un eveniment cu un mesaj extrem de emotionant si o simbolistica puternica pentru societatea…

- Ministrul Culturii, George Ivascu, spune, la 142 de ani de la nasterea sculptorului roman Constantin Brancusi, ca desi gloria acestuia apartine Frantei, “bataturile de pe palmele lui raman in veci ale noastre”. Intr-un mesaj intitulat “Gand pentru Brancusi”, Ivascu noteaza ca, la aproape un secol si…

- Premierul Viorica Dancila susține ca dicuția cu președintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, s-a axat pe trei puncte, iar scandalul din justiție a fost unul dintre ele. Dancila susține ca i-a spus președintelui ca manifesta ingrijorari datorita scandalului rezultat ca urmare a inregistrarilor cu…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a incalcat legea, nu inseamna ca toti sunt la fel. 0 0 0 0 0 0

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Un funcționar public din Nigeria a fost suspendat din funcție dupa ce a declarat ca un șarpe a mancat 36 de milioane de naira (moneda nigeriana), echivalentul a 100.000 de dolari, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.

- Cele mai importante informatii despre infatisarea oamenilor care au trait in urma cu doua milenii pe actualul teritoriu al tarii provin din frescele Columnei imparatului Traian, insa mai multi autori antici si cercetatori moderni au oferit detalii despre aspectul fizic al stramosilor nostri.

- Agent Green, o organizatie neguvernamentala si non profit de protectie a mediului, atrage atentia ca taierile padurilor de fag de la Sarmizegetusa Regia afecteaza ireversibil situl arheologic, monument UNESCO. Situl, un teren care cuprinde vestigii arheologice, ce reprezinta habitatul uman…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie.Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format electronic,…

- Executivul a aprobat astazi crearea Centrului de Tehnologii Informationale in Finante, care va administra și va dezvolta sistemele informationale ale statului in domeniile finantelor, al achizițiilor publice, fiscal si vamal. Centrul va implementa mecanismul ghiseului unic la prestarea serviciilor,…

- Cladirile Muzeului Judetean si Galeriei de Arta "Rudolf Schweitzer-Cumpana", ambele monumente de arhitectura, vor fi restaurate în cadrul unor proiecte cu finantare europeana, care au fost lansate miercuri, la Pitesti. Directorul Muzeului Judetean Arges, Cornel Popescu, a anuntat, în…

- In an centenar, PNL Dambovita si-a propus ca in fiecare luna sa organizeze un eveniment legat de un moment istoric. In luna ianuarie, ce putea fi mai frumos decat momentul 24 ianuarie 1859. Astfel, joi seara, 25 ianuarie 2018, Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviste a fost gazda evenimentului „Unirea…

- George Ivascu este propunerea PSD pentru Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Actorul George Ivascu s-a nascut la 15 februarie 1968, la Bucuresti. A absolvit Academia de Teatru si Film în 1993, la clasa profesorului Gelu Colceag.

- Ministerul Culturii din Rusia a interzis difuzarea comediei satirice "Moartea lui Stalin" pe care o considera o insulta la adresa istoriei sovietice. Mai exact, co-productia britanico-franceza prezinta intr-o nota amuzanta luptele pentru putere duse dupa moartea dictatorului.

- Liviu Bratescu, coordonatorul Comisiei de Cultura a PNL, considera ca anul 2017 a fost unul complet ratat de conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. In acelasi timp, nu exista niciun motiv de optimism privind indreptarea activitatii in 2018, cu exceptia posibilei schimbari a titularului…

- Totodata, Bulbuc il acuza pe deputatul PSD adrian Todor ca manipuleaya cetatenii, incercand sa arunce vina asupra administratiei locale PNL.„Acum, in an Centenar, cand grija oricarui parlamentar, oficial, demnitar ar trebui sa fie celebrarea celui mai important eveniment al Romaniei intregite,…

- Despre amplasamentul monumentului Marii Uniri s-a discutat inclusiv in Consiliul Local, acolo unde in august 2017 nu s-a reușit ajungerea la un consens. In acest context, deputatul PSD Adrian Todor a adresat, la finele anului trecut, o intrebare ministrului Culturii, cu privire la situația monumentului…

- In actuala conjunctura politica, șansele ca Lucian Romascanu sa mai ramana ministrul al Culturii sunt practic zero, pentru simplu fapt ca el a fost și este un apropiat al lui Marcel Ciolacu și Mihai Tudose....

- Adrian Nastase trage un semnal de alarma și spune ca Guvernul nu e o instituție a partidului iar Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Nastase considera ca pentru PSD aceasta este ultima șansa la caștigarea alegerilor parlamentare…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a declarat, luni seara, ca a avut o discutie cu presedintele României, în care i-ar fi spus acestuia ca ar fi interesant sa-si încheie mandatul de ministru de Ziua Culturii.

- 15 oameni au avut de suferit dupa o bataie cu cuțite dintr-o școala din orașul Permi, Rusia. Ar fi vorba despre un conflict dintre un fost elev al școlii și cațiva actuali elevi. Potrivit martorilor, doi adolescenți au atacat cațiva elevi și o profesoara.

- Victor Socaciu, muzician, compozitor, realizator si producator de emisiuni de televiziune, unul dintre cei mai apreciati folkisti, s-a nascut la 14 ianuarie 1953, la Brasov. A absolvit Liceul de Matematica-Fizica nr. 1 din Brasov, iar in 1969 a urmat cursurile de chitara clasica la Scoala Populara de…

- 12 proiecte pentru Ziua Culturii Nationale 2018 vor primi finantare din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), care a alocat pentru aceasta sesiune suma de 250.000 de lei.

- BRD lanseaza in anul Centenar primul spot publicitar inspirat de evenimentele de la 1 Decembrie 1918, cand la Alba Iulia au fost 100.000 de romani și un singur fotograf. Reclama ii are in plin plan pe Samoila Marza, soldatul reintors din razboi, care a fost declarat ulterior singurul fotograf al Unirii,…

- Vad ca multe mijloace de informare în masa încep sa trateze pe larg subiectul Mazare, dezvoltând alte presupuneri în legatura cu persoana mea. De departe, cea mai "devastatoare concluzie" o are aceeași Sorina Matei, o atitudine de instigare a instituțiilor de forța împotriva…

- Guvernul a decis returnarea catre donatori a sumelor de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta „Cumintenia Pamantului”, realizata de sculptorul Constantin Brancusi. Banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis…

- In 2017, numerosi directori ai unor importante institutii de cultura au fost inlocuiti. Cea mai importanta schimbare a fost, in luna decembrie, la Opera Nationala Bucuresti, unde Beatrice Rancea i-a cedat locul, in functia de director interimar, baritonului Stefan Ignat. Ministerul Culturii a capatat…

- Lovitura dura pentru afaceristul constanțean Marian Mitrea, fost șef al Apelor Romane Dobrogea Litoral. Dupa ce Tribunalul Constanța il condamnase la trei ani de inchisoare cu suspendare, Curtea de Apel a admis, ieri, apelul DNA, stabilind pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executare in regim de detenție,…

- Un program legat de Centenar va fi organizat anul viitor intr-o casa din Spermezeu, Bistrita-Nasaud, aflata in zona noua a Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti", apartinand unui preot care a participat la Marea Unire din 1918. "In 2018 sunt cateva programe pe care le gestioneaza Ministerul Culturii…