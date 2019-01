Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Breaz, ministrul Culturii, nu vede nicio problema în faptul ca fostul ministru de Externe Adrian Severin, condamnat la 4 ani de închisoare pentru luare de mita și trafic de influența și eliberat condiționat în 2017, a stat imediat

- Daniel Breaz, ministrul Culturii, nu vede nicio problema in faptul ca fostul europarlamentar PSD Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta si eliberat conditionat in 2017, a stat in spatele presedintelui Klaus Iohannis si al oficialilor europeni in…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca Romania este pregatita pentru președinția Consiliului Uniunii Europene. Acesta a comentat ceremonia de preluare a președinției de la Ateneul Roman, unde fostul eurodeputat Adrian Severin, condamnat in instanta si fiul premierului Viorica Dancila au stat…

- Subprefecta Silvia Boliacu a reprezentat Instituia Prefectului-judetul Suceava la ceremonia oficiala de preluare a presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, ceremonie care a avut loc joi seara la Ateneul Roman din Bucuresti. Boliacu a fost prezenta la invitatia Guvernului…

- Romania marcheaza, joi, preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, printr-o ceremonie organizata la Ateneul Roman la care vor fi prezenti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk si premierul…

- La ceremonie au fost invitați toți politicienii și oamenii importanți din Romania, insa 3 dintre ei nu s-au prezentat la eveniment. Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lipsit. Nici Ion Iliescu nu a fost prezent, dar fostul președinte, se știe, nu se afla in cea mai buna stare…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Daniel Breaz, si ministrul Afacerilor Externe si Expatriatilor al Palestinei, dr. Riad Malki, au semnat, vineri, la sediul MAE roman, un document de cooperare in domeniile culturii si educatiei intre Romania si Palestina, relateaza Agerpres.Ceremonia…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Daniel Breaz, si ministrul Afacerilor Externe si Expatriatilor al Palestinei, dr. Riad Malki, au semnat, vineri, la sediul MAE roman, un document de cooperare in domeniile culturii si educatiei intre Romania si Palestina. Ceremonia semnarii…