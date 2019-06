Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Istorie "Grigore Antipa", aflat in Piața Victoriei din Capitala, risca sa piarda aproape jumatate din curtea pe care o deține. Ministerul Culturii, prin Secretariatul General al Guvernului, i-ar fi cerut directorului instituției sa cedeze terenul.

- Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) isi exprima dezacordul total cu privire la instrainarea unui teren aflat in apropierea Muzeului National "Grigore Antipa" si anunta ca va folosi toate caile legale pentru ca astfel de initiative sa nu mai afecteze activitatea unei institutii muzeale,…

- Toni Grebla, secretarul general al Guvernului, a declarat ca terenul pe care se afla Muzeul Antipa din București este proprietatea statului, dat in folosire gratuita, dar "folosința poate fi retrasa și atribuita altei instituții".Citește și: Peste 600 de membri ai organizației PNL București,…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" a transmis luni un raspuns Ministerului Culturii, prin care a informat ca nu vrea sa renunte la cei 5.300 de metri patrati din parcul Muzeului in vederea realizarii unei alte constructii, se arata intr-un comunicat transmis News.ro.Institutia…

- In legatura cu situația prezentata in articolul „Guvernul vrea sa construiasca o cladire prin exproprierea Muzeului Antipa“, aparut pe site-ul Adevarul, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa“ (MNINGA) este in masura sa comunice urmatoarele: Muzeul a primit, din partea…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" a inaintat luni un raspuns catre Ministerul Culturii, prin care isi manifesta opozitia fata de ideea instrainarii a 45% din suprafata libera de constructii a institutiei. Potrivit unui comunicat al Muzeului ''Antipa'', transmis luni…

