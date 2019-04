Ministrul Culturii: Avem 25 de milioane de euro. Asteptam oferta de la proprietarii Cuminteniei Pamantului

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii asteapta o oferta scrisa din partea proprietarilor operei de arta "Cumintenia Pamantului" realizata de sculptorul Constantin Brancusi, dupa o prima discutie avuta cu acestia, a declarat ministrul Daniel Breaz. "Pot sa va spun ca am avut o discutie si asteptam o oferta…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la Galati, intrebat despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca reprezinta "o posibilitate", dar "pot fi si alte posibilitati". Intrebat, sambata, la Galati, in contextul in care participa alaturi de USR la alegerile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…

- Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a declarat marti, la o conferinta de presa, ca discutiile cu proprietarii sculpturii "Cumintenia Pamantului" a lui Constantin Brancusi privind achizitionarea acesteia de catre statul roman vor fi demarate odata ce bugetul va fi aprobat.…

- Leo Messi este cel mai bine platit fotbalist din lume, argentinianul avand un salariu aproape dublu fata de urmatorul clasat, rivalul Cristiano Ronaldo. Potrivit unui articol realizat de celebra publicatie franceza, L'Equipe, Messi incaseaza un salariu brut de 8,3 milioane de euro lunar!…

- CSM Bucuresti, clubul sportiv finantat de Primaria Capitalei, a avut in 2017 un buget urias, asigurat in cea mai mare parte din bani publici. Potrivit unui raport al Ministerului de Finante citat de ProSport, bugetul CSM-ului in 2018 a fost de 73.752.048,48 de lei, 69.946.934,46 lei venind…

- Dacia a lansat o editie limitata pentru Duster, care i-a impresionat pe spanioli. Jurnalistii de la Diario Motor sustin ca editia limitata din 2019 ne arata "cel mai frumos Duster creat vreodata". Sursa citata aminteste ca editia limitata vine cu jante de aluminiu de 17 inchi, "ceea…

- Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede taierea cu 6% a creditelor bugetare ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), de la o executie preliminata pe 2018 de 185,058 milioane lei la o alocare de 174,017 milioane lei anul acesta. Anul trecut, bugetul DNA a crescut cu aproape 10% fata de…