Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii susține ca presedintele Klaus Iohannis isi lanseaza sambata, la Iasi, o carte ''scrisa de altii'', solicitand informații referitoare la costuri. Daniel Breaz se declara nemulțumit de summitul de la Sibiu. ''Sa se duca sa prezinte o carte pe care i-au scris-o altii, dar acuzandu-i…

- "Fain oras. Am venit pe jos. Chiar n-am avut nevoie de jandarmi", a spus el publicului care il astepta la teatru. Dupa ce a participat la Forumul Educatiei, presedintele a mers pe jos din Piata Unirii, insotit de lideri ai PNL, Pe drum, un barbat l-a felicitat ca nu este insotit de…

- Editura Curtea Veche a anunțat marți ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a refuzat sa gazduiasca lansarea carții „EU.RO – un dialog deschis despre Europa”, scrisa de Klaus Iohannis, motivand ca pe 11 mai au loc o serie de evenimente, deși pe calendar nu este prevazuta organizarea vreunui eveniment.Precizari…

- Preșdintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis i-a ”cumparat” tacerea procurorului general, Augustin Lazar.”Klaus #Iohannis cumpara tacerea lui Lazar cu o pensie grasa! #Romania lucrului bine facut!”, scrie Tariceanu, pe Twitter. Zilele trecute,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, isi exprima surprinderea fata de declaratiile lui Klaus Iohannis referitoare la programele de inzestrare, precizand ca acestea au fost validate in CSAT, iar seful statului, in calitate de comandant al Fortelor Armate si presedinte al Consiliului, este la curent cu…

- Sorina Pintea, actualul ministru al Sanatații a catalogat declarațiile recente ale președintelui Klaus Iohannis ca fiind nefondate, adaugand ca nu se știe criteriile prin care a ajuns la asemenea concluzii in...

- Partidul Social Democrat continua razboiul cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in privința deciziei acestuia de a contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2019. Partidul condus de Liviu Dragnea il acuza pe șeful statului ca intarzie investiții de 20 de milioane de euro in fiecare zi in care…

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Madalina Dobrovolschi, a declarat miercuri ca bugetul propus de PSD reprezinta „o noua dovada a iresponsabilitatii si modului defectuos in care PSD guverneaza”. Declaratia integrala a Presedintiei privind bugetul propus de PSD „Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni…