Clean Bandit feat. Marina & Luis Fonsi – Baby

Dupa succesul pe care l-a avut cu “Solo” si “Rockabye”, trupa engleza de muzica electronica Clean Bandit lanseaza noul single, “Baby”. Aceasta piesa este in colaborare cu artista galeza, Marina (cunoscuta drept Marina and the Diamonds) si star-ul piesei “Despacito”, Luis Fonsi. “Baby” o prezinta pe Marina,… [citeste mai departe]