Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a declarat, vineri, ca probabil saptamana viitoare se va semna contractul cu cele doua firme care au castigat lucrarile de modernizare pe doua loturi din A2 si ca acestea ar urma sa se efectueze in cursul noptii pentru a nu afecta traficul. La intalnirea cu ziaristii in santierul din Biharia al primului tronson de la granita al Autostrazii Transilvania, ministrul Cuc a fost intrebat despre situatia problematica din zona Fundulea a Autostrazii A2 si modul in care se va lucra acolo. "Saptamana viitoare probabil se va termina perioada de depunere a contestatiilor…