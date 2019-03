Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii se vor plictisi de prezenta mea, dar trebuie sa terminam loturile de autostrazi si tronsoanele de cale ferata aflate in executie, iar cat timp Romania si romanii vor autostrazi eu cred ca daca ne oprim si 15 minute ne costa foarte mult, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan…

- Daca în primul sa mandat de ministru al Transporturilor, Razvan Cuc s-a abținut de la orice promisiune concreta, acum noul ministru de hazardeaza sa își asume promisiunea de 180 de kilometri noi pâna la finalul anului.

- "Nu stiu ce va face, nu e usor de prevazut ce va face presedintele. Eu am discutat cu domnul presedinte, am sunat atunci, am zis ca trebuie sa stiu ce fac cu cele doua portofolii, saptamana urmatoare se incheie interimatul, nu e confortabil pentru Romania, nici in plan intern, ca trebuie sa punem…

- Premierul Viorica Dancila ii reaminteste presedintelui Romaniei de situatia celor doua ministere unde sunt sefi interimari, precizand ca seful statului nu a raspuns nici pana in prezent in legatura cu nominalizarea ministrului Transporturilor. Declaratia, in contextul in care a fost intrebata daca,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis in legatura cu situatia celor doua portofolii care nu au nici acum ministri titulari, la Dezvoltare Regionala si Transporturi. In plus, sefa Executivului a transmis ca nu doreste sa intre in cursa electorala, la alegerile europarlamentare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca l-a sunat marti pe presedintele Klaus Iohannis pentru a-i cere un raspuns cu privire la numirile de la Transporturi si Dezvoltare, iar presedintele i-a promis ca va da un raspuns in zilele urmatoare. "Sunt aproape 70 de zile de cand ministerele Dezvoltarii si…

- Premierul Viorica Dancila spune ca l-a sunat pe președintele Klaus Iohannis in legatura cu numirea ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii, iar acesta a promis ca va da un raspuns in urmatoarele zile.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat joi, la Realitatea TV, dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretele privind vacantarea celor doua posturi de ministru - cel al Transporturilor si cel al Dezvoltarii Regionale, ca blocheaza o intreaga natiune prin refuzul de a face un anunt cu privire…