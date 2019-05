"Estimarea pe acest an a fost facuta de domnul director Neaga (Narcis Neaga, seful CNAIR, n.r.) si avem inca 180 de kilometri", a subliniat Razvan Cuc, la Palatul Victoria.



El a aratat totodata ca, in 2016, proiectele lansate de compania de drumuri s-au cifrat la 50 de milioane de euro fara TVA insa nu a fost construit niciun kilometru de autostrada.



Cat priveste absorbtia fondurilor europene, potrivit datelor prezentate de ministrul Transporturilor, in intervalul 2017 - 2019 absorbtia s-a ridicat la 593,05 milioane de euro.



Printre cele mai importante proiecte lansate…