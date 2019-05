Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, la Brasov, ca pentru proiectul autostrazii Brasov-Ploiesti, care va fi realizat in parteneriat public-privat, negocierile cu consortiul chinezo-turc vor...

- VESTE BUNA… Drumul National 2 (sau E85, asa cum il stiu multi soferi), un drum foarte aglomerat, care face sute de victime anual in accidente de circulatie, va fi modernizat. Compania de Drumuri si Autostrazi va incepe in cel mai scurt timp lucrarile pe E85, singura cale care leaga Bucurestiul de Moldova,…

- Werner Wolff, fostul director al TAROM, raspunde atacurilor lansate de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, la adresa sa."Pentru a proteja imaginea unei companii care are nevoie de incredere și susținere in aceasta perioada, nu vreau sa prelungesc o polemica cu privire la eficiența mandatului…

- Doua noi trosoane din Autostrada Transilvania, 12,3 km intre Zimbor și Poarta Salajului și 13,5 km intre Nușfalau și Suplacu de Barcau, au fost scoase la licitație de catre Compania de Drumuri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doua noi trosoane din Autostrada Translvania, 12,3 km intre Zimbor și Poarta Salajului și 13,5 km intre Nușfalau și Suplacu de Barcau, au fost scoase la licitație de catre Compania de Drumuri. Cele doua tronsoane au o valoare estimata de circa 239 de milioane de euro și o perioada de implementare de…

- Fostul președinte Traian Basescu a explicat, vineri, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Se intampla acum”, de ce Romania nu are autostrazi. Totul, in contextul in care fenomenul #sieu a cuprins toata tara. Sute de angajati din Romania și-au oprit activitatea, vineri, timp de 15 minute,…

- In judetul Salaj s-au elaborat un numar de 35 amenajamente pastorale. Potrivit Direcției Județene pentru Agricultura (DAJ) Salaj, realizarea amenajamentelor pastorale-obligatie pentru a incasa subventia APIA, s-a intocmit de catre urmatoarele unitați administrativ teritoriale: Zalau, Cehu Silvaniei,…

- Întrebat câti kilometri de autostrada vor fi finalizati în acest an, ministrul Razvan Cuc a declarat ca, la momentul preluarii mandatului, a gasit "deja o estimare" înaintata de catre directorul general al CNAR, Narcis Neaga (de 180 de kilometri - n.r.), mentionând…