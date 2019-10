Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si Holdea, va fi deschis traficului doar la finalul unei expertize pe care o desfasoara Compania Nationala de Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent pe santierul lotului…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, pe santierul lotului 3 de pe autostrada Lugoj-Deva, ca problema cea mai grava de pe acest tronson este fisura observata saptamana trecuta in zona Holdea, insa sunt si alte aspecte negative, inclusiv legate de grosimea stratului de asfalt, care,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, pe santierul lotului 3 de pe autostrada Lugoj-Deva, ca problema cea mai grava de pe acest tronson este fisura observata saptamana trecuta in zona Holdea,...

- Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si Holdea, va fi deschis traficului doar la finalul unei expertize pe care o desfasoara Compania Nationala de Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent pe santierul lotului…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, ca pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sunt ''probleme grave'', mentionand ca sunt fisuri la kilometrul 57, si ca ar fi un "gest de inconstienta" sa il deschida traficului si apoi "sa o ia la vale", asa cum s-a intamplat in 2014…

- Un segment al autostrazii Lugoj-Deva a crapat, iar terasamentul o poate lua oricand la vale. Porțiunea respectiva nici nu fusese data in folosința! In apropierea nodului Holdea, s-a format o crapatura care strabate banda de urgenta, taluzul si drumul tehnologic. Iar in unele zone, terenul a luat-o deja…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat, joi, ca lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, pentru care statul roman a reziliat recent contractul cu constructorul spaniol, fiind preluat de catre CNAIR, va fi deschis circulatiei la sfarsitul lunii...

- Lotul 3 al autostrazii Deva-Lugoj, in lungime de 21,1 kilometri, va fi deschis circulației la sfarșitul lunii septembrie, a anunțat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. El a mai spus ca se va circula de la Sibiu la Nadlac la profil de autostrada, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici…