Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Deva, ca pe autostrada Sebes-Sibiu se va interveni direct pentru stabilizarea portiunii pe care a aparut o problema de tasare in zona Saliste, la kilometrul 276, in prima faza acolo urmand sa fie construit un zid de sprijin. "Se va interveni, va fi facut un zid de sprijin. Am inteles ca s-a luat legatura cu prefectul judetului pentru a emite un ordin de calamitate, pentru a se putea interveni direct. Ca daca stam sa asteptam o procedura de licitatie, s-ar putea sa avanseze acea fisura. Asteptam sa iasa ordinul prefectului si, cu siguranta,…