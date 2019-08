Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii software-ului open source VLC media player sunt avertizati asupra unei vulnerabilitati descoperite recent de catre expertii germani in securitate cibernetica si prin care atacatorii pot bloca serviciul si ulterior extrage informatii si manipula fisiere, noteaza blogul din Romania al…

- Atacurile cibernetice din ultimele 24 de ore, care au vizat institutiile din domeniul sanatatii, sunt de tip ransomware, iar in prezent o echipa CERT-RO este in contact direct cu cei care au solicitat sprijinul pentru a analiza datele sistemelor compromise, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca a fost primita o informare vizand o crestere semnificativa a atacurilor cibernetice, astfel ca au fost transmise recomandari catre toate spitalele din Romania."Ieri (miercuri - n.r.) am primit o informare de la Centrul National de Raspuns la Incidente…

- Google a inclus deja o avertizare pentru cei care acceseaza adresa de e-mail catre care sunt redirectionati pentru a completa date personale si financiare, in urma unei notificari care ar proveni din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), informeaza Centrul National de Raspuns la…

- Licitatia pentru frecventele 5G va avea loc pana la sfarsitul acestui an, dar nu pot spune la ce cost total se va ridica aceasta procedura, a declarat, joi, in conferinta de deschidere a evenimentului Digital Assembly 2019, de la Bucuresti, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru…

- Tarile europene sunt pe punctul de a-si definitiva echipele nationale care vor participa la etapa finala a Campionatului European de Securitate Cibernetica (European Cyber Security Challenge - ECSC19), competitie ce va avea loc la Bucuresti, in perioada 9 - 11 octombrie 2019, a anuntat, marti, Centrul…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) organizeaza in perioada 27-31 mai 2019, in parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) și sub auspiciile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, evenimentul Bucharest CyberDrill, la sediul universitații partenere.…

- Utilizatorii de terminale Huawei din Romania sunt vizati in prezent de o falsa campanie promotionala (SCAM), avertizeaza joi, pe Facebook, Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO).