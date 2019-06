Oficialul roman participa la 'Romania Blockchain Summit', eveniment organizat in perioada 20 - 21 iunie la Bucuresti. 'La nivelul ministerului, exista discutii pe zona tehnologiilor avansate - supercomputing, blockchain, in ultimele patru-cinci luni in diferite comisii cu specialisti din piata.

Avem in plan elaborarea unei politici pe zona de inteligenta artificiala, de blockchain, care sa devina lege si sa fie adoptata de catre Guvernul Romaniei si Romania sa se poata plasa intre tarile care fac pionierat in aceasta zona. Inca este o zona in care Romania poate face pionierat, insa pentru…