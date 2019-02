Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea conceptului de piata unica digitala este foarte important la nivel european a afirmat astazi, la Iasi, ministrul Comunicatiilor si Societatilor Informationale, Alexandru Petrescu. El participa la o conferinta pe teme de e-guvernare unde sunt prezenti mai multi specialisti europeni in domeniu.…

- Pana la sfarsitul acestui an, in Romania se va lansa licitatia pentru introducerea internetului 5G. Anuntul a fost facut astazi, la Iasi, de ministrul Comunicatiilor si Societatilor Informationale, Alexandru Petrescu in cadrul conferintei e-government. El a mai spus ca pana in 2020 internetul 5G va…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, a avut joi, 14 februarie 2018, la sediul ministerului, o intalnire de lucru cu membri ai Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), in sectorul digital.”Autonomia strategica a Uniunii Europene, concept introdus și…

- genereaza un impact pozitiv pentru cetatenii UE in sectorul digital Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informale, Alexandru Petrescu, anunta ca, la 6 februarie 2019, Coreper a confirmat Acordul provizoriu dintre Presedintia Romaniei a Consiliului UE si Parlamentul European privind reutilizarea pe…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, s-a intalnit cu Roberto Viola, directorul general al Direcției Generale pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT), din cadrul Comisiei Europene.Agenda discuțiilor s-a axat pe importanța construirii…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, susține ca actualul guvern PSD este concentrat pe agenda zilelor urmatoare (cu referire la preluarea președinției de catre Romania a Consiliului Uniunii Europene), iar scandalul cu președintele Klaus Iohannis nu ajuta pe nimeni.„Cuvinte…

- In perioda 3-4 decembrie, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, participa la Bruxelles, la lucrarile Consiliului Transporturilor, Telecomunicatiilor si Energiei (TTE).In marja acestuia, ministrul roman a demarat seria intalnirilor bilaterale in perspectiva…