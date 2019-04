Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii dezbat, luni si voteaza o noua motiune simpla la adresa ministrului Tudorel Toader. Dupa ce, in martie, o motiune cu acelasi subiect a fost respinsa, in Camera Deputatilor, Opozitia a depus o noua motiune, de data aceasta la Senat. Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader…

- Circa 30 de clujeni au protestat in seara aceasta fata de Ordonanta de Urgenta emisa de Guvernul Dancila prin care s-au modificat legile justitiei. „Suntem satui. Ne vedem din nou in strada”, se arata pe pagina de Facebook „Umbrela anticoruptie Cluj”.

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. "Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai analiza",…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca exista disponibilitate atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor pentru modificarea Ordonantei 114/2018, pentru evitarea efectelor adverse. "Ordonanţa 114 urmează să intre în dezbatere la Senat. Există disponibilitate…

- OuG 114 schimba, în mod brutal, reguli în sectoare care susțin modernizarea economiei și calitatea vieții populației: sectorul energetic, sectorul telecomunicațiilor, sectorul financiar-bancar și piața de capital. Inducerea unui șoc nejustificat în aceste sectoare risca sa le împinga…

- Ordonanta de Urgenta 114/2018 descurajeaza evolutia tehnologica a retelelor de telefonie mobila, in detrimentul consumatorilor finali Membrii Asociatiei Operatorilor Mobili din Romania (AOMR) – Orange, Telekom, Vodafone Romania – lanseaza un ferm avertisment asupra efectelor pe care le-ar putea avea…

- Anton Anton a participat telefonic la dezbaterea despre criza din energie organizata la Radio Romania Actualitati, dar la un moment dat nu a mai putut face fata intrebarilor realizatoarei Alexandra Andon si a ales o eschiva stangace, care l-a facut de ras pe demnitar. Citeste si SURSE POLITICE:…

- ​Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența din care reiese ca amenzile pentru banci și retaileri ar putea crește de la 50.000 - 100.000 lei, la 4% din cifra de afaceri. Consulta aici proiectul Protecției Consumatorilor .