- Potrivit ministerului de resort, "Digital Assembly 2019' este cel mai mare eveniment in domeniul digital organizat de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene impreuna cu Comisia Europeana si se va desfasura in zilele de 13 si 14 iunie, la Centrul Expozitional Romexpo. 'Romania demonstreaza…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, deschide joi, la Romexpo, evenimentul "Digital Assembly 2019', alaturi de comisarii europeni pentru economie digitala si societate digitala, Mariya Gabriel, si pentru cooperare internationala si dezvoltare, Neven Mimica.…

- Sub Presedintia Romaniei, Consiliul TTE (Transporturi, Telecomunicatii si Energie) organizat la Luxemburg a adoptat Directiva privind datele deschise si reutilizarea datelor din sectorul public. Aceasta masura va dezvolta economia datelor in UE, va contribui la dezvoltarea unei societati centrata pe…

- Romania se afla in proces de elaborare a primei strategii nationale in domeniul Inteligentei Artificiale, document ce va fi postat in dezbatere publica pana la finele anului 2019, a afirmat, miercuri, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, in cadrul reuniunii Consiliului…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, susține ca IT-ul romanesc performeaza-n guvernarea PSD.''In 2019, dimensiunea industriei romanești de IT&C va depași 5.1 mld E, DUBLU fața de 2013, iar exporturile de software și servicii IT sunt așteptate sa atinga…

- Documentarul, difuzat pe site-ul deutschlandfunk.de, relateaza ca social-democrații guverneaza Romania de mulți ani, țara care in prezent deține Președinția Consiliului UE, precizand ca liderul partidului Liviu Dragnea are „un cerc de credincionși" care domina din ce in ce mai mult formațiunea. Jurnaliștii…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, va reprezenta Romania in cadrul celei de-a treia editii a evenimentului Digital Day, organizat marti la Bruxelles de Comisia Europeana, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, scrie news.ro. Evenimentul…

- Digitalizarea reprezinta solutia pentru dezvoltarea comunitatilor rurale si integrarea optima a acestora in ecosistemul economiei nationale si globale, a afirmat, sambata, Alexandru Petrescu, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o cu omologul…