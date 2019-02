Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca este importanta alinierea cadrului de reglementare la piata unica digitala. "Din punctul meu de vedere, un drum important de parcurs este alinierea cadrului…

- Pana la sfarsitul acestui an, in Romania se va lansa licitatia pentru introducerea internetului 5G. Anuntul a fost facut astazi, la Iasi, de ministrul Comunicatiilor si Societatilor Informationale, Alexandru Petrescu in cadrul conferintei e-government. El a mai spus ca pana in 2020 internetul 5G va…

- genereaza un impact pozitiv pentru cetatenii UE in sectorul digital Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informale, Alexandru Petrescu, anunta ca, la 6 februarie 2019, Coreper a confirmat Acordul provizoriu dintre Presedintia Romaniei a Consiliului UE si Parlamentul European privind reutilizarea pe…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, susține ca actualul guvern PSD este concentrat pe agenda zilelor urmatoare (cu referire la preluarea președinției de catre Romania a Consiliului Uniunii Europene), iar scandalul cu președintele Klaus Iohannis nu ajuta pe nimeni.„Cuvinte…

- In perioda 3-4 decembrie, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, participa la Bruxelles, la lucrarile Consiliului Transporturilor, Telecomunicatiilor si Energiei (TTE).In marja acestuia, ministrul roman a demarat seria intalnirilor bilaterale in perspectiva…

- Agenda Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene (UE) pe domeniul digital se concentreaza in jurul a patru obiective majore: securitatea cibernetica, inovarea, competentele digitale si cresterea numarului femeilor care lucreaza in domeniul tech, a anuntat, joi, Ministerul Comunicatiilor…

- “In ziua de 1 decembrie operatorii de comunicații din Romania și Republica Moldova sarbatoresc Centenarul Marii Unirii oferind posibilitatea cetațenilor din cele doua state sa comunice intre ei gratuit cu aceasta ocazie speciala.", a declarat joi Alexandru Petrescu, noul ministru al Comunicațiilor,…