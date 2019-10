Implementarea tehnologiei 5G in Romania va incepe cu siguranta in anul 2020 si asteptam ca, pana la sfarsitul acestui an, licitatia pentru alocarea noilor frecvente sa se finalizeze conform planului, a declarat, luni, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. Oficialul a fost prezent in cadrul conferintei anuale pe teme de securitate cibernetica, organizata, in aceste zile, la Palatul Parlamentului, de Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). "Asa cum a fost planificat de la sfarsitul anului trecut, inceputul anului in curs,…