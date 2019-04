Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, anunța finanțari pentru doua proiecte care ar permite un ajutor pentru IMM-urile care activeaza in domeniu. "MCSI a demarat eforturi in directia cresterii...

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va promova pana la sfarsitul anului 2019 Strategia in domeniul comertului electronic prin Hotarare de Guvern, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Guvernului, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale,…

- Ministerul Comunicatiilor si ANCOM au anuntat noile masuri luate in vederea pregatirii licitatiei 5G. Cea de a 23-a editie a expo-conferintei nationale Ziua Comunicatiilor a reunit ieri, 3 aprilie 2019 peste 500 de specialisti din industria IT&C, dar si din alte sectoare interesate de impactul lansarii…

- Administrația locala blajeana supune consultarii publice proiectul de hotarare privind stabilirea și indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. In conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din legea 5/003, incepand cu data de 11.03.2019 și pana la data de 19.04.2018, ora 16.00, se pot…

- UE infiinteaza Centrul European pentru Securitatea Cibernetica. Președinția romana Consiliului Europei va negocia intre Parlament și Consiliu Președinția Romaniei in domeniul digital obține consensul privind Centrele de securitate cibernetica – Uniunea Europeana creeaza o rețea de expertiza in securitate…

- Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), o societate pe acțiuni deținuta de guvern care va reuni acțiunile statului la cele mai mari 28 de companii publice sau cu capital parțial public. Printre…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) lanseaza in consultare publica, astazi, 25 ianuarie, doua componente cu o importanța majora pentru dezvoltarea comerțului electronic din Romania, respectiv: „Politica publica in domeniul comerțului electronic” și „Planul de acțiuni pana…

- fermierulargesean.ro: Aprobat in Guvern. Reglementari fiscale in domeniul agricol. In Ședința de Guvern din data de 25 ianuarie 2019 a fost aprobata o Hotarare privind metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitați agricole, precum și metodologia…