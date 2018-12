Stiri pe aceeasi tema

- 'Sfatul meu pentru ea este ca nu are nici un rost, literalmente, sa continue sa se loveasca cu capul de acest zid de caramida', a declarat Blair intr-un discurs sustinut vineri la Londra. 'Este de preferat sa va indepartati de zidul de caramida si sa ganditi creativ', a mai spus el. 'Daca te uiti…

- Situația devine tot mai complicata la Londra in privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citand surse din guvern, ca votul de marți in privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.

- O saptamana decisiva incepe luni pentru premierul britanic Theresa May, care va incerca sa salveze atat acordul privind Brexit-ul, amenintat sa fie respins printr-un vot istoric marti in parlamentul de la Londra, cat si viitorul sau politic in Downing Street 10, transmite AFP. Membrii Camerei Comunelor…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters, preluata de News.ro. La câteva ore…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- La cateva ore dupa ce guvernul de la Londra a publicat propriul avertisment dur referitor la efectul unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, Banca Angliei a estimat ca economia s-ar putea contracta cu pana la 8%, scrie news.ro. Cele doua rapoarte ar putea amplifica presiunea asupra parlamentarilor,…

- "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si…

- Aceste declaratii intervin cu o saptamana inainte ca liderii europeni sa se reuneasca la Bruxelles pentru ceea ce ar putea fi ultima sansa de a se ajunge la un acord privind conditiile separarii dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana. 'Exista progrese', a apreciat Angela Merkel in cursul unei…