Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis AGERPRES, in cadrul intalnirii cu Luca Jahier, oficialul roman a prezentat principalele prioritati ale Romaniei in perioada detinerii Presedintiei Consiliului, referindu-se inclusiv la evenimentele care vor fi organizate pe durata mandatului.



Totodata, au fost trecute in revista principalele teme de interes aflate pe agenda europeana, precum negocierile privind Brexit, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, alegerile pentru Parlamentul European din primavara anului viitor, pregatirile privind Summit-ul informal de…