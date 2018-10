Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a anuntat sambata ca omologul sau chinez, generalul Wei Fenghe, este asteptat saptamana viitoare la Washington, dupa o perioada de tensiuni in relatiile militare intre cele doua tari, relateaza AFP.



"As dori sa subliniez faptul ca o concurenta strategica nu este sinonima cu ostilitatea", a declarat Jim Mattis, intrebat in legatura cu tensiunile dintre SUA si China, cu ocazia conferintei anuale de securitate din capitala Bahrainului, Manama.



"M-am intalnit acum o luna cu omologul meu la Beijing, l-am intalnit din nou in Singapore…