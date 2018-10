Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a anuntat sambata ca omologul sau chinez, generalul Wei Fenghe, este asteptat saptamana viitoare la Washington, dupa o perioada de tensiuni in relatiile militare intre cele doua tari, relateaza AFP. "As dori sa subliniez faptul ca o concurenta…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, le-a atras atentia, sambata, liderilor arabi reuniti la Manama ca uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi 'trebuie sa ne ingrijoreze pe toti', dat fiind ca afecteaza securitatea regionala, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Daca tinem cont…

- Ministerul Apararii chinez a declarat joi ca intalnirea de saptamana trecuta dintre ministrul apararii Wei Fenghe si secretarul american al apararii Jim Mattis la Singapore a fost constructiva, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al ministerului, Wu Qian, a facut comentariul…

- Ministrul apararii german Ursula von der Leyen a pledat luni pentru o cooperare internationala mai stransa cu China, bazata pe reguli, in timpul unei vizite la Beijing, informeaza dpa preluata de Agerpres. In declaratia sa, Von der Leyen s-a referit si la 'militarizarea' Marii Chinei de Sud,…

- China a anulat o reuniune pe teme de securitate cu ministrul american al apararii Jim Mattis care ar fi urmat sa aiba loc in octombrie, a indicat duminica un inalt oficial american citat de Reuters si Kyodo. Oficialul a mentionat ca nu se stie daca reuniunea va fi sau nu reprogramata.…

- Aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii, Mihai Fifor, se va intalni, miercuri, la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii, generalul James Mattis, una dintre cele mai importante și influente persoane din lume. Oficialul roman și cel american vor discuta…

- In cadrul vizitei oficiale in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o serie de intrevederi cu reprezentanti ai companiilor Bell Helicopter, Boeing, Raytheon si Lockeed Martin, la sediile lor din Washington D.C.Oficialul roman a fost insotit de catre secretarul…

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…