Ministrul Carmen Dan transmite condoleanţe familiei poliţistului ucis în judeţul Timiş Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite condoleante familiei si colegilor politistului din judetul Timis ucis duminica intr-o misiune de capturare a unui barbat dat in urmarire nationala pentru talharie, ea facand totodata la fortele de ordine implicate in cautarea criminalului sa depuna toate eforturile pentru gasirea acestuia. "Doresc sa transmit si pe aceasta cale sincere condoleante sotiei, copiilor si colegilor politistului ucis astazi in misiune. Sunt profund indurerata de faptul ca un politist cu o cariera de peste 20 de ani, care s-a luptat in fiecare zi cu cei certati cu legea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

