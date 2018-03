Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- Dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior, fostul premier a rabufnit pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la…

- "Foarte mulți dintre cei aproape 4.000 de oameni care au participat la Congresul de astazi m-au abordat felicitandu-ma și invitandu-ma in orașele lor. ...Știți ce? Voi merge! Daca unii ignora mesajele pe care le transmit, inclusiv cele referitoare la "Proiectul de Țara", atunci voi incepe sa merg…

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi lansarea portalului "fiipregatit.ro", in care se vor regasi toate informatiile necesare pentru situatiile de urgenta. Ministrul Carmen Dan si secretarul de stat Raed Arafat s-au intalnit joi, la sediul Ministerului de Interne, cu Christos Stylianides, comisar…

- In urma finalei Selectiei Nationale, Eurovision Song Contest i-a prezentat pe reprezentantii Romaniei pe pagina oficiala de Facebook a competitiei. Reactiile fanilor concursului au fost, insa, in mare parte negative.

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Politistul Marian Godina a postat pe Facebook un mesaj in care isi arata spijinul fata de procurorii DNA si impataseste din experienta sa de politist. Godina spune ca nu a intalnit sofer care sa recunoasca ca a trecut pe rosu, asa cum si inculpatii DNA sustin toti ca ar fi nevinovati.

- 'In privinta solicitarii grupului parlamentar PNL privind 'Ora Guvernului', doamna ministru Carmen Dan va fi invitata in plen luni, 26 februarie', a precizat secretarul Camerei Georgian Pop. Liberalii au decis, luni, la sedinta Biroului Executiv al partidului, sa solicite prezenta ministrului de…

- Primarul comunei Albeni din Gorj a ridicat calculatoarele a 2 angajate, pentru a vedea daca intra pe retele de socializare. ”Am gasit ca 4-5 ore din programul de lucru stateau pe Facebook. Si-a luat masina si se uita cum se parcheaza, cum se franeaza”, spune edilul. Prefectura verifica situatia.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut astazi o conferinta de presa in care a anuntat ca salariile politistilor nu vor scadea, si a punctat ca veniturille sunt ajustabile. Potrivit Realitatea.net, ministrul Dan a spus ca salariile au crescut cu 10 in 2017, iar in prezent, venitul minim net al…

- Shelby și Jonathan credeau ca fiica lor in varsta de doi ani, Sophie, sufera de alergii, se chinuia sa respire, iar medicii au banuit apoi ca ar putea avea astm. In curand va deveni clar ca e mult mai rau. Intr-o noapte a incetat sa mai respire.Cateva minute mai tarziu erau in drum spre spital, ajunși…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a transmis, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca 24 Ianuarie trebuie sa fie prilej pentru toti romanii de a se gandi la lucrurile pe care le au de facut pentru tara. "Ziua Unirii…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Consilierul lui Carmen Dan implicat in scandalul politistului pedofil isi da demisia. Valentin Raciu anunta pe Facebook ca azi a decis sa-si inceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Asa vad eu ca politist responsabilitatea", afirma el.

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- La Antena 3, in emisiunea ”News Magazine” fostul premier Sorin Grindeanu a declarat: ”Indemnul meu este la dialog și la gasirea unei soluții. La cum s-au desfașurat lucrurile, miercuri, cand a fost sedința de guvern și varful disputei intre prim-ministru și doamna ministru de Interne, Carmen Dan,…

- Jurnalista Sorina Matei comenteaza scandalul care a zguduit Ministerul de Interne. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca atat Bogdan Despescu, actualul șef al Poliției Romane, cat și Eugen Stan, polițistul de la care a pornit scandalul, au fost decorați in 2012 la propunerea lui Ioan Rus,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Mark Zuckerberg spune, intr-o postare pe Facebook, bineinteles, ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa, in locul consumului pasiv de noutati. Dupa modificarea algoritmului de rankare, Facebook ar trebui sa arate mai mult ca…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, joi seara, pe Facebook, ca va cere intrunirea de urgenta a Consiliul Executiv al PSD, și ca solicita CEX -ului cat si colegilor parlamentari PSD retragerea sprijinului politic pentru echipa formata din colegii nostrii Tudose -Ciolacu, pentru afectarea imaginii…

- Conflictul dintre șefa de la Interne, Carmen Dan, și premierul Mihai Tudose capata noi dimensiuni, dupa ce prim-ministrul a publicat un mesaj pe pagina proprie de Facebook pentru a incerca sa tranșeze conflictul, explicand ca nu i-a influențat chestorului Ionița decizia de a nu accepta șefia IGPR.

- "Doamna Carmen Dan recunoaste ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca doreste sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie sef al IGPR. Sedinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Premierul Mihai Tudose i-a raspuns ministrului Carmen Dan, dupa ce aceasta a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca a primit acceptul lui Catalin Ionita de a prelua conducerea interimara a Politiei Romane, dar pe care ulterior a refuzat-o. „Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata…

- Catalin Ionița acceptase sa fie imputernicit la conducerea Poliției Romane. Ministrul Carmen Dan a prezentat dovada, joi, intr-o conferința de presa. Carmen Dan a prezentat un document care arata acordul lui Catalin Ionița de a fi imputernicit in fruntea Poliției Romane. Acceptul a fost semnat de Ionița…

- Actorul Florin Calinescu, intr-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, a criticat-o in termeni duri pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru modul in care a actionat in cazul politistului pedofil din Capitala. Florin Calinescu ii sugereaza ministrului sa faca ea un pas in spate, pana la Alexandria,…

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie, informeaza...

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute „urgent“ si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie.

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, miercuri, pe Facebook, premierul Mihai Tudose, ca ”a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn”, sfatuind-o pe Camen Dan sa demisioneze de la conducerea MAI si sa arate ca ea este ”singurul barbat” dintre Dragnea si Tudose. ”Ministrul…

- Pensionarii din poliția județului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului polițistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestație lamentabila” iar Marian Șerbulea, fost ofițer…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- In opinia liderului sindical, acest lucru constituie 'o problema'. In mass media au aparut mai multe articole in care sunt citati lideri ai unor sindicate din Politie care au contestat cererea de demitere a chestorului sef Bogdan Despescu si care au atras atentia ca unul dintre consilierii personali…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…

- Seful Politie romane ar putea fi schimbat din functie. Ministrul Carmen Dan a solicitat eliberarea din functie a sefului Politiei, chestorul principal Bogdan Despescu. El ar putea fi inlocuit cu chestorul Catalin Ionita, actualul sef de la DGA. The post Ministrul de Interne vrea schimbarea sefului…

- Verificare a panourile stradale pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de Sanatate Publica din tara verifica, începând de astazi, toate panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica.…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Peste 2.700 de functionari turci au fost demisi, duminica, din cauza unor presupuse legaturi cu organizatii teroriste, un nou val de concedieri dupa tentativa de lovitura de stat din 2016. Conform unui decret publicat in monitorul oficial, 2.756 de persoane au fost demise din functiile detinute…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum un german de 60 de ani profereaza insulte antisemite la adresa proprietarului unui restaurant din Berlin a fost distribuita de 330.000 de ori joi pe retelele sociale, in timp ce politia a anuntat ca autorul a fost arestat, informeaza dpa.Prietena…

- Viitorul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a reafirmat sambata angajamentul european al guvernului pe care il formeaza cu extrema-dreapta. Totodata, Kurz a apreciat ca UE ar trebui sa le acorde o mai mare libertate statelor membre. In precedenta perioada in care extrema-drepta a guvernat…