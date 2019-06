Ministrul Carmen Dan, intalnire cu secretarul adjunct interimar pentru Securitate Interna al SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Carmen Dan a avut o intalnire de lucru cu Secretarul Adjunct pentru Securitate Interna al SUA, David Pekoske, in contextul reuniunii ministeriale UE-SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne, care va avea loc miercuri, 19 iunie.

- Ministrul Carmen Dan s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. stire in curs de actualizare Hans Klemm, la Guvern. Geoana se afla, acum, la Palatul Victoria

- Avand in vedere recentele discutii din spatiul public privind Directia Generala Anticoruptie DGA , in cursul zilei de astazi, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan a avut o intalnire, la sediul DGA, cu factori de comanda, dar si cu personalul de executie prezent in unitate, ocazie cu care a transmis…

- In cadrul acestui eveniment a avut loc și ceremonia de decernare a titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași academicianului Ana Blandiana, personalitate de marca a culturii romanesti. Titlul a fost inmanat de primarul Mihai Chirica in prezența elevilor, a cadrelor didactice și a oficialitaților…

- Secretarul pentru Securitate Interna al SUA (Homeland Security), Kirstjen Nielsen, își parasește poziția, a declarat președintele Donald Trump duminica, într-un tweet, deoarece administrația conduce o revizuire a departamentului responsabil cu politica de imigrație, relateaza Reuters.Plecarea…

- Medicii de familie din toata tara, reprezentati de Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF), vor discuta punctual nevoile acestui sector medical impreuna cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Acestia intentioneaza sa discute despre birocratizarea…

- Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea deruleaza, pe o perioada de doi ani, proiectul Erasmus+ cu titlul „Walking in the shoes of others”. Practic, in cadrul proiectului a fost semnat un parteneriat strategic cu alte cinci școli, din Marea Britanie, Portugalia, Croația, Italia, Cehia.…

- Relația la nivel județean dintre ALDE și PSD, a intrat in faza unui razboi al declarațiilor deschise. Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a renunțat la menajamente fața de colegii de guvernare și l-a numit pe liderul organizației județene a PSD, Ioan Dirzu, ”cațeluș”. Motivul, sau mai bine zis prilejul…