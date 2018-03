Stiri pe aceeasi tema

- In Piata Unirii din Slobozia, copiii s-au bucurat de un parc rutier mobil, amplasat pentru ca ei sa-si dezvolte indemanarea deplasarii cu bicicleta si pentru a cunoaste si respecta regulile de circulatie. Evenimentul a fost organizat cu ocazia celebrarii Zilei Politiei Romane, marcata in fiecare an…

- Comunicat de presa Pe 22 martie, Ziua Poliției Romane a fost marcata la nivelul Ministerului de Interne și printr-o festivitate care Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – La mulți ani Poliției Romane și personalului acesteia! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Protest al angajaților din poliție și penitenciare, pe 24 martie. Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii anunța, prin intermediul unui comunicat, ca vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice…

- Administratorul public al judetului, Vasile Strat a participat vineri, 23 martie, la sediul Inspectoratului Judetean de Politie, la manifestarile dedicate Zilei Politiei Romane.Potrivit CJ Tulcea, cu acest prilej, seful IPJ Tulcea, comisar sef de politie Dumitru Gradinaru a dat citire ordinului Ministrului…

- Oamenii legii si-au pus din nou la bataie tehnica din dotare, vineri, 23 martie, in special spre bucuria celor mai tineri dintre resiteni. In pofida fulgilor de nea, Piata Tricolorului din Resita a devenit un spatiu expozitional in aer liber, sub organizarea Inspectoratului de Politie Judetean…

- A devenit deja o tradiție ca polițiștii sa sarbatoreasca alaturi de cetațeni, in fiecare an, Ziua Poliției Romane. Anul acesta, manifestarile s-au ținut lanț! Activitațile dedicate aniversarii a 196 de ani de la atestarea documentara a Politiei Romane Moderne s-au incheiat astazi cu o ședința festiva…

- Cu prilejul Zilei Politiei Romane, jurnalistii acreditati pe langa Inspectoratul de Politie Judetean Constanta au participat ieri la concursul "Cupa presei la tir 2018ldquo;. Evenimentul a avut loc la poligonul de tir ZIP Escort, amplasat in prelungirea strazii Nicolae Filimon, din Constanta. Dupa sesiunea…

- In cadrul activitatilor dedicate Zilei Politiei Romane, politistii din Alba au desfașurat zeci de activitati informativ – preventive adresate atat copiilor cat si adultilor. Sute de prescolari si scolari au urat politistilor „La multi ani!”, la implinirea celor 196 de ani de atestare documentara a institutiei.…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen DAN, a participat joi, 22 martie a.c., la festivitatea de decernare a distinctiilor onorifice ocazionate de Ziua Politiei Romane.Titlul "Politistul Anului" a fost obtinut de 10 politisti si 6 departamente ale Politiei Romane.De asemenea, Emblema de onoare a Politiei…

- Ministerul de Interne i-a acordat post-mortem, joi, Emblema de Onoare a Politiei Romane politistului Sorin Vezeteu din Suceava, cazut la datorie anul trecut, distinctia fiind inmanata sotiei sale. Evenimentul a avut loc la Cercul Militar, unde s-a marcat Ziua Politiei Romane. „Urmeaza…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in ceea ce privește amenda data barbatului surdo-mut sancționat pentru scandare de lozinci. Ministrul Carmen Dan a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in cazul amenzii pe care a primit-o un barbat…

- Cu ocazia Zilei Politiei Romane, sarbatorita la 25 martie, 39 de ofiteri si 91 de agenti de politie ai I.P.J Constanta, urmeaza a fi avansati in grad.Prin art. 50 din Legea nr. 218 din 23.04.2002 data de 25 martie a fost desemnata Ziua Politiei Romane.Alegerea acestei date este legata de simbolul crestin…

- Manifestarile dedicate „Zilei Politiei Romane 2018, organizate de Inspectoratul de Polite Judetean Alba, au continuat. Azi 20 martie, a avut loc campionatul de fotbal interinstituțional, la care au participat 8 echipe. In cadrul manifestarilor organizate de Inspectoratul de Politie Judetean Alba pentru…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, ca a mers la inundații și a gasit birturile pline. ”Câteva concluzii pe care eu le-am tras dupa discutiile cu oamenii si întâlnirile cu autoritatile locale: 1. În…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca o problema a autoritatilor o reprezinta educatia preventiva si atrage atentia ca romanilor le lipseste constientizarea riscului si interesul de a fi informat. ''Ne mai trebuie mult timp pana cand nu vom mai vedea birturile pline atunci cand in jurul nostru…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca o problema a autoritatilor o reprezinta educatia preventiva si atrage atentia ca romanilor le lipseste constientizarea riscului si interesul de a fi informat. ''Ne mai trebuie mult timp pana cand nu vom mai vedea birturile pline atunci cand in jurul…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie".

- In cadrul activitatilor organizate pentru sarbatorirea Zilei Politiei Romane, politistii buzoieni vor pregati mancare pentru persoane defavorizate. A devenit traditie pentru politistii buzoieni ca, in apropierea unei mari sarbatori, gandurile lor sa se indrepte catre persoanele defavorizate. Avand in…

- A devenit deja traditie pentru politistii buzoieni de a marcarea și sarbatorirea Ziua Politiei Romane– 25 Martie prin organizarea unui cumul de activitati preventive, competitii sportive si culturale, in care vor fi angrenati totodata si elevi sau liceeni din tot judetul. In contextul aniversarii Zilei…

- Sindicatele din MAI au votat in unanimitate sa aniverseze Ziua Politiei Romane (25 Martie) printr-un miting de proportii ce va fi organizat sambata, 24 martie 2018, incepand cu ora 9:30. Conform unui comunicat al Sindicatului Cadrelor Militare disponibilizate, in functie de numarul de…

- Ne apropiem cu pași repezi de momentul nostru aniversar: Ziua Poliției Romane. Dintre manifestarile organizate cu acest prilej, de departe cea mai indragita este Ziua Porților Deschise, care ne permite sa fim in mijlocul copiilor. Ei sunt cei care ne rasplatesc mereu cu entuziasm, bucurie și sinceritate,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi lansarea portalului „fiipregatit.ro”, in care se vor regasi toate informatiile necesare pentru situatiile de urgenta.Ministrul Carmen Dan si secretarul de stat Raed Arafat s-au intalnit joi, la sediul Ministerului de Interne, cu Christos Stylianides,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi lansarea portalului "fiipregatit.ro", in care se vor regasi toate informatiile necesare pentru situatiile de urgenta. Ministrul Carmen Dan si secretarul de stat Raed Arafat s-au intalnit joi, la sediul Ministerului de Interne, cu Christos Stylianides, comisar…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat ca raportul prin care ministrul Justitiei solicita revocarea sefei DNA este unul bine fundamentat. Ministrul declara ca va sustine orice decizie a Coalitiei pe aceasta tema."Eu am vazut un raport foarte bine fundamentat, un raport care invoca…

- Salariații care stau acasa, dar sunt obligați sa raspunda apelurilor angajatorului sau sa efectueze anumite sarcini, trebuie remunerați, pentru ca timpul in care aceștia stau de garda sau de permanența trebuie considerat ”timp de lucru”, a decretat Curtea Europeana de Justiție. Decizia reprezinta o…

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- O noua prabusire a bursei din New York: Indicele Dow Jones a scazut cu 4,15% Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15% din valoarea initiala, informeaza site-ul agentiei Associated…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Salariile scad pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane, potrivit informațiilor Libertatea. Cauzele sunt aplicarea cumulata a legii salarizarii și a transferului contribuțiilor la stat. Potrivit Olguței Vasilescu, ministrul Muncii, ar scadea doar salariile…

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- In așteptarea deciziei premierului Mihai Fifor cu privire la demiterea lui Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane a facut cateva declarații in exclusivitate pentru Libertatea. Scandalul declanșat de polițiștul pedofil Eugen Stan s-a lasat, pana acum cu zeci de cercetari ale agenților și ofițerilor care…

- Dupa ce a scapat de boala crunta care aproape ca l-a ingenucheat, Nicu Maharu se crede mai presus de oricine si orice. Recent, controversatul barbat a fost surprins intr-o ipostaza pentru care poate fi aspru amendat. „Regele petrecerilor”, pare sa nu tina cont de nimeni si nimic atunci cand trebuie…

- O neobisnuita disputa a aparut intre primul ministru si ministrul de Interne. Obiectul disputei este, la randul sau, neobisnuit. Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit. Precizand ca el nu mai poate lucra cu un om care il minte, premierul i-a sugerat in mod public sa-si dea demisia. A mai…

- Catalin Ionița acceptase sa fie imputernicit la conducerea Poliției Romane. Ministrul Carmen Dan a prezentat dovada, joi, intr-o conferința de presa. Carmen Dan a prezentat un document care arata acordul lui Catalin Ionița de a fi imputernicit in fruntea Poliției Romane. Acceptul a fost semnat de Ionița…

- Ioana Theodoru In ultimii cel puțin 15 ani, Ministerul de Interne a fost condus de generali carora niciun ministru nu le-a rezistat. De fiecare data, incercarea de schimbare din funcție a cate unui purtator de stele pe epoleți s-a incheiat ba cu pierderea unui portofoliu de ministru, ba cu ruperea de…

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie, informeaza...

- Ministrul Carmen Dan nu vrea sa comenteze acuzatiile aduse ei de premier Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a refuzat sa comenteze acuzatiile pe cere i le-a adus de premierul Mihai Tudose. Ea a spus doar ca va da lamuriri cât de curând…

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute „urgent“ si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie.

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie.Codrin…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si "spre stiinta" liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin…

- Pensionarii din poliția județului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului polițistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestație lamentabila” iar Marian Șerbulea, fost ofițer…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Seful Politie romane ar putea fi schimbat din functie. Ministrul Carmen Dan a solicitat eliberarea din functie a sefului Politiei, chestorul principal Bogdan Despescu. El ar putea fi inlocuit cu chestorul Catalin Ionita, actualul sef de la DGA. (update) Alexandru Catalin Ionita ar putea deveni, pentru…

- Seful Politie romane ar putea fi schimbat din functie. Ministrul Carmen Dan a solicitat eliberarea din functie a sefului Politiei, chestorul principal Bogdan Despescu. El ar putea fi inlocuit cu chestorul Catalin Ionita, actualul sef de la DGA. The post Ministrul de Interne vrea schimbarea sefului…

- Ministrul Carmen Dan a transmis, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj dur catre toti sefii din Politie. "Sa faca un pas in spate si sa se astepte sa plece", le-a transmis ministrul de Interne."Astept din partea serviciului Omoruri sa extinda cercetarile fata de toate situatiile in…

- Este informatia momentului! Ministrul Carmen Dan a convocat o sedinta de urgenta dupa ce un scandal de amploare s-a declansat dupa ce s-a aflat ca barbatul suspectat ca a agresat doi copii in Capitala este agent in cadrul Brigazii Rutiere.Potrivit informatiilor obtinute de STIRIPESURSE.RO,…

- Autoritatile publice vor fi obligate sa angajeze experti in domeniul apararii impotriva incendiilor si sa organizeze servicii de urgenta voluntare. Totodata, unele categorii de lucrari vor fi exceptate de la autorizare anti-incendiu. Acestea sunt cateva dintre modificarile propuse de Ministerul de Interne…