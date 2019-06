Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane a trimis in judetul Timis specialisti pentru a ajuta la capturarea fugarului Marcel Ionel Lepa, acuzat ca l-a ucis pe un politist aflat in misiune. Totodata, IGPR anunta ca s-a declansat o ancheta la nivelul IPJ Timis pentru a se verifica modul de interventie.…

- Scene cutremuratoare s-au petrecut astazi in Timiș. Un polițist aflat in misiune a fost impușcat. Totul s-a petrecut la Izvin. Polițiștii incercau sa prinda un barbat urmarit internațional, aveau informații despre traseul acestuia, așa ca i-au ieșit in cale și au incercat sa-l opreasca in trafic. Fara…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut o prima reactie in cazul politistului ucis in Timis."Vreau sa transmit condoleante familiei si camarazilor politistului ucis. Era un politist bun, cu 20 de ani de experienta. Este un eveniment teribil pentru noi, cu care, din fericire, nu ne confruntam…

- Un polițist in varsta de 43 de ani a fost impușcat mortal, duminica, in timp ce se afla intr-o misiune pe raza localitații Izvin, din județul Timiș. Ministrul Carmen Dan a anunțat ca toți agenții din Timiș sunt in alerta pentru prinderea criminalului. Ea a vorbit și despre legea contestata la CCR…

- Barbatul care a impuscat mortaul un politist aflat in misiune, in localitatea Izvin din judetul Timis, a fost si el ranit in zona umarului de un alt politist. Agresorul de numeste Ionel Marcel Lepa si este cautat pentru talharie, relateaza News.ro.Citește și: Primele imagini de la asasinatul…

- Un politist aflat in misiune in comuna Izvin din judetul Timis a fost impuscat in zona gatului si a pieptului, duminica dupa amiaza, in timp ce urmarea un suspect, informeaza tion.ro. Din primele informatii de la fata locului, se pare ca mai multi politisti, in civil si in uniforma, se aflau in misiune,…

- Vestea uriașa așteptata de toate mamicile! Care este decizia luata astazi in Parlament cu privire la indemnizația pentru creștere a copilului. Ce se intampla de astazi cu banii pentru concediul de maternitate

- Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat, luni, la Parlament, ce diagnostic i-au pus medicii si care sunt problemele sale de sanatate. „Este unul foarte bun, anume hernie de disc cervicala si lombara, deci doua", a spus Dragnea. El a zis ca incearca sa evite operația. „Am discutat…