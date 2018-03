Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat sâmbata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile înainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, confirma – pe pagina sa de Facebook – faptul ca pensiile din Ministerul de Interne vor fi date inainte de Paste, dupa un calendar bine stabilit. “In ultima perioada am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI)…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii. Dan afirma ca exista probleme cu livrarea cupoanelor de pensie catre pensionarii MAI, avand in…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Inițial tichetele puteau fi solicitate pana la 31 martie, DSS anunța prelungirea perioadei de distribuire a pachetului cu alimente “Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorilor Pascale și in luna aprilie. S-a luat aceasta masura pentru ca un numar cat mai mare dintre persoanele indreptațite sa-și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, referitor la sesizarea depusa de deputatul Andreea Cosma legata de posibile falsificari ale rezultatelor testului poligraf de catre IPJ Buzau, ca luni va dispune verificari, pentru a afla cine si cum a interpretat testul.

- Atat ministrul de Interne, cat si secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta au ajuns, joi in jurul pranzului, cu un elicopter de la Bucuresti in zonele afectate de inundatii, mai precis la granita judetelor Brasov cu Covasna. Acolo se afla deja, inca din ziua precedenta,…

- Nunta mare in PSD, spune Realitatea Tv, dupa care adauga ca liderul celei mai mari formatiuni din Romania se va insura cu aleasa inimii, o tanara de nici 30 de ani, care l a insotit azi la Congres.Irina Alexandra Tanase a stat astazi in primul rand la marele eveniment si a fost in centrul atentiei,…

- Scandalul autonomiei Ținutului Secuiesc se reaprinde, dupa ce liderul Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a acuzat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, ca ii trateaza pe autonomiști dupa modelul fostei Securitați.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a explicat ca exista probleme in 12 localitați, din șapte județe, in mod special in sudul țarii. Cele mai afectate județe sunt Dolj, Giurgiu, Bacau sau Teleorman.”Nu am convocat acest comandament de la prima ora, pentru ca am vrut sa lasam fiecare autoritate…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, la bilantul organizat de Politia Romana despre faptul ca are in vedere o reforma in cadrul institutiei, dupa scandalurile si acuzatiile care au planat asupra acesteia in ultima perioada. Citeste si: ANI da o NOUA lovitura: Alti 6 functionari…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, despre salariile din cadrul institutiei pe care o conduce. Aproximativ 8000 de politisti vor ramane fara unele sporuri. „Toata lumea a așteptat raportul postat pe site-ul Guvernului, eu va propun sa procedam la fel. Astazi, va fi…

- Directia Nationala Anticoruptie confirma ca a primit solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan, de revocare a detasarii pentru doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, DNA informeaza ca solicitarea este in analiza, iar solutia va fi comunicata…

- La avizierul Politiei Slatina a stat pana zilele trecute un afis prin care oamenii legii erau invitati sa contribuie cu doi lei la cheltuieli de curatenie. Banii trebuiau sa ajunga la sefii de birou. Agentii spun ca insa ca subventioneaza Politia cu tot felul de alte maruntisuri. Conducerea Politiei…

- Conducerea Politiei din Slatina le cere oamenilor legii cate doi lei lunar, pentru serviciile de curatenie. Un anunt in acest sens, afisat la sediul Politiei, a fost fotografiat si trimis sindicatului Europol, care l-a dat mai departe ministrului de Interne, Carmen Dan. "Nu e vorba de o suma…

- La nivelul exercitiului financiar 2017, pierderile acumulate de Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) se ridicau la valoarea de 8,424 milioane de lei si reprezentau TVA de plata catre bugetul de stat."In momentul stabilirii tarifului de 2,15 lei/talon distribuit au fost avute in vedere…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre miniştrii Cabinetului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face o serie de precizari. In urma verificarilor…

- Liviu Dragnea: Nu am nicio problema in relatia cu Mihai Tudose.Victor Ponta: La fel ma sustinea si pe mine Dragnea. Mihai Tudose: Eu vreau restructurare. Nu mai pot sa conduc un Trabant si sa ajung in Formula 1. Gabriela Firea: Daca nu-ti placea Trabantul, nu trebuia sa…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- Persoana vatamata a mentionat ca a retinut fizionomia persoanei care i a retras fraudulos banii, iar ulterior, plimbandu se prin cartier, a observat un barbat ale carui trasaturi semanau foarte mult cu cel care aparea in inregistrarile video prezentate de politisti. Acesta l a verificat pe Facebook,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lasat sa se ințeleaga, intr-o scurta și ironica declarație la Bacau, de partea cui e in razboiul care se poarta, aparent intre premierul Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, dar de fapt lupta e la varf. „Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru”,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- Guvernul e unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție și tot acolo se aproba retragerea lor din guvern, a subliniat Carmen Dan in incheierea explicațiilor oferite joi seara, intr-o declarație de presa.

- Editorialistul Dan Vasile Mihale e de parere ca ministrul de Interne "Carmen Dan este pe faraș. Este o chestiune de ore, zile, pana cand PSD va fi nevoit sa gaseasca un inlocuitor la Interne. Tudose spune ca nu mai poate lucra cu un ministru de Interne care l-a mintit și pluseaza: ,"Daca va fi lasata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a prezentat joi dimineata la Parchetul General, pentru a fi audiata in legatura cu dispozitivul de inregistrare gasit in locuinta sa. La intrarea in sediul Parchetului, Carmen Dan nu a vrut sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. In noiembrie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a cerut demisii in masa, ale sefilor din Politia Romana, dupa mediatizatul caz al pedofilului politist. Seful direct al lui Eugen Stan a fost suspendat din functie, dar Carmen Dan vrea mai mult.A

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara ca actualul ministru de Interne, Carmen Dan, ar vrea sa demisioneze din functie, insa nu este lasata de presedintele PSD Liviu Dragnea. „Carmen Dan vrea sa isi dea demisia, dar nu o lasa Liviu Dragnea. Mi-au spus colegii din PSD. Ea trebuie sa ii ceara…

- Ministrul de Interne este aspru criticat de Marian Godina. Într-o postare recenta, politistul critica greselile de exprimare ale ministrului de Interne care a calcat din nou în strachini vorbind presei despre suspectul acuzat de pedofilie.

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca scandalul momentului in care este implicata și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decat pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu poate face acest lucru fara acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu acel barbat. "Noi avem treaba! Sunt consilier pe domeniul sindical și dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului. M-au oripilat și pe mine…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut marti ca sefii de Servicii de la Omoruri si Control Intern din cadrul Brigazii Politiei Rutiere sa faca un pas in spate, adica sa demisioneze, dupa cazul in care un politist a fost depistat ca fiind pedofilul surprins de camerele de supraveghere in lift.…

- Anunt fara precedent al specialistilor. Acestea sunt hainele care pot declansa cancerul. O imbracaminte prea stramta nu doar ca arata inestetic, poate cauza și diverse probleme de sanatate. Mare atentie cu ce va imbracati.O pereche de pantaloni sau blugi prea stramți crește presiunea in partea…

- Carmen Dan a declarat, sambata seara, la un post TV, ca au inceput sa se vireze banii in urma recalcularilor pensiilor militare. De asemenea, ministrul de Interne a facut și anunțul referitor la pensionarile anticipate. "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari…