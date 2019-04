Ministrul care s-a supărat pe VODAFONE, ORANGE, DIGI și TELEKOM: ”Sunt revoltat” ”Salut! In contextul creșterii majoritații costurilor legate de operațiunile pentru furnizarea serviciilor de comunicații, incepand cu 20 mai 2019, prețul pachetului de servicii aferent acestui numar crește cu... euro TVA inclus , este mesajul pe care il primesc clienții Vodafone in aceste zile. Acesta a precedat anunțuri din partea Orange, Digi și Telekom prin care consumatorii sunt inștiințați ca vor trebui sa plateasca mai mult. Motiviul invocat este schimbarile legislative din ultima vreme, mai exact OUG114 care prevede taxarea companiilor de telefonie cu 3% din cifra de afaceri. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- ​Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a scris miercuri pe Facebook ca este 'revoltat' de creșterile de prețuri din comunicații, 'într-o abordare de scumpire anticipativa, în condițiile în care OUG114/2018 cu modificarile ulterioare în sectorul telecom nu…

- "Sunt revoltat si nu voi negocia interesele romanilor! In ultimele saptamani, remarc cresteri de preturi la tarifele in comunicatii, intr-o abordare de scumpire anticipativa, in conditiile in care OUG114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare in sectorul telecom nu are un impact de cost…

- Ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, solicita clarificari din partea operatorilor de telefonie in conditiile in care, in ultimele saptamani, o parte dintre acestia si-au anuntat clientii ca vor majora tarifele.

