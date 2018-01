Ministrul care ia partea lui TUDOSE „Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discuție serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid și despre cum putem face ca actuala guvernare sa performeze. E necesar ca din Guvern sa faca parte cei mai pregatiți oameni pe care ii are partidul. Imi doresc ca de aceasta data organizațiile locale sa fie mai implicate, pentru ca nu e normal sa decida doar o mana de oameni. Partidul suntem noi, toți cei care am muncit pentru a caștiga increderea romanilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie sa aiba și decizia”, a transmis Felix Stroe, președinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a scris, pe Facebook, ca se asteapta ca in CExN al PSD social-democratii sa discute mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent.

- Invitat la interviurile Libertatea Live, senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, a comentat situația politica din interiorul partidului sau. El spune ca premierul Tudose trebuie sa aiba libertatea de a-si alege echipa guvernamentala. In același timp, Robert Cazanciuc considera ca…

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

