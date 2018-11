Ministrul care a jucat fotbal pe coclaurile din liga III-a

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Bogdan Matei, ministrul propus la Tineret si Sport, este la baza profesor de sport. A fost inspector scolar general adjunct la Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, si profesor la Scoala Gimnaziala „Anton Pann”, Rm. Valcea, iar in Parlament a vorbit doar de doua ori. Parlamentar ales in…

- Senatorul de Valcea, Bogdan Constantin Matei, in varsta de 38 de ani, este propunerea PSD pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului in locul Ioanei Bran.Nascut la 26 octombrie 1980, Matei este absolvent al Facultatii de Educatie Fizica si Management in Sport din Sibiu si are un…

- Constantin-Bogdan Matei s-a nascut la 26 octombrie 1980 la Ramnicu Valcea. A studiat la Grupul Scolar "Henri Coanda" din Ramnicu Valcea (1995-1999), apoi la Colegiul Universitar de Maiestrie Sportiva - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu (1999-2002). Absolvent al Facultatii de Educatie fizica si Management…

- In varsta de 38 de ani, Constantin Matei, propunere PSD pentru funcția de ministru al Tineretului este absolvent al Facultații de Educație Fizica și Management in Sport și are un master in Managementul...

- Legea pensiilor, in dezbatere parlamentara Legea pensiilor intra în aceasta saptamâna în dezbaterea Senatului, dupa ce a primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate. Reprezentantii guvernului au dat din nou asigurari ca nicio pensie nu va scadea, iar vârsta…

- Duminica, 18 noiembrie, incepand cu ora 13.00, la Gradina Zoologica din Ramnicu Valcea se va desfasura manifestarea ”Sa invatam sa traim frumos pe Pamant!”, ai carei protagonisti sunt elevii mai multor unitati de invatamant din oras: Colegiul Economic, Colegiul National ”Alexandru Lahovari”, Colegiul…

- Senatorul PSD Emanuel Botnariu și-a anunțat astazi demisia din partid. „De astazi, ma declar senator independent neafiliat”, a declarat el, de la tribuna Senatului. Conform unor surse, sunt și alți parlamentari ai partidului de guvernamant care, fara a ieși in fața, ca Firea sau Țuțuianu, au grave nemulțumiri…

- In perioada anilor 2017-2019, Școala Gimnaziala nr. 3 Cugir implementeaza Proeictul de Parteneriat Strategic Erasmus+ Earthworm, Actiunea Cheie 2, proiect in cadrul caruia instituția este partener alaturi de scololi din Spania, Lituania si Islanda-coordonator general Tema generala a proiectului este…