- Ministrul Teodor Melescanu, vizita oficiala in Algeria Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. Programul de cooperare în domeniul formarii profesionale între Ministerele Educatiei român si algerian a fost semnat în Algeria, în prezenta ministrului român de externe,…

- Noul ministru de interne al Austriei a anuntat o politica vizand reducerea la zero a aplicatiilor pentru azil, a declarat Szijjarto presei la Tapolca (vestul Ungariei)."Aceasta inseamna ca, daca dupa alegerile de la 8 aprilie in Ungaria se produce o schimbare care aduce un guvern pro-migratie,…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ri Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la Moscova, citat de agentia de stiri Tass.

- Vice-ministrul rus de externe, Grigori Karasin, urmeaza sa aiba o vizita la Chișinau. Cel puțin despre aceasta anunța Igor Dodon intr-o postare pe facebook. La moment, nu se cunoaște nici data, nici ai cui este inițiativa.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un „examineaza situatia“ dupa decizia „extrem de curajoasa“ a lui Donald Trump de a accepta o intalnire istorica, a declarat ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-wha, intr-un interviu difuzat duminica in Statele Unite, scrie AFP.

- Seful diplomatiei nord-coreene, Ri Yong Ho, a sosit joi in Suedia, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, transmite AFP. Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip si o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau, Pavel Filip, vor participa si la o intalnire cu reprezentantii…

- Simona Halep a primit, luni seara, distinctia de "Cetatean de onoare" al Municipiului Bucuresti din partea Primarului Capitalei, Gabriela Firea. La eveniment au fost prezente mai multe nume sonore din sport, printre care Ilie Nastase, Gabi Szabo, Andrei Pavel, George Cosac si Mihai Covaliu. Toti au…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax."Cele doua Corei au cooperat,…

- Asa cum se stie deja 13 rusi, printre care si un oligarh apropiat al lui Vladimir Putin, au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, pentru amestec in alegerile din 2016. Anuntul a fost facut de catre procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta Rusiagate.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a avertizat, luni, Statele Unite sa ”nu se joace cu focul” in Siria si sa isi planifice actiunile in conformitate cu interesele pe termen lung ale cetatenilor sirieni, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Ii invit inca o data pe americani sa nu se joace cu…

- Sprijinul acordat de Statele Unite gruparii kurde PKK reprezinta o mare greseala si un pericol pentru viitorul Siriei, a declarat, duminica, Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa.Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate de…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca a trimis solicitarea de revocare a celor doi politisti detasati, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. „Acea adresa a fost scrisa, datata cu data de 13 februarie si a fost expediata cu Posta Militara. Ca nu a primit-o doamna…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Enrique Pena Nieto vor avea o intrevedere in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Ministerul de Externe mexican, potrivit dpa. Ministrul de externe mexican Luis Videgaray s-a intalnit la Washington cu mai multi oficiali ai administratiei…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminand integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citand agentiile de stiri RIA si Tass.

- „Legaturile Turciei cu SUA se afla la un punct foarte critic. Fie rezolvam acest lucru, fie ele se vor rupe complet... Vrem ca Statele Unite sa faca niste pasi concreti. Lipsa de incredere trebuie sa se incheie. Iar vina pentru aceasta lipsa de incredere o poarta Statele Unite....“ - avertiza ieri Mevlut…

- 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu ne sunt aliati in domeniul comertului', a afirmat presedintele republican in cadrul unei reuniuni pe tema infrastructurii cu mai multi responsabili, la care a participat si presa.El a facut…

- Diplomatul american, Philip Goldberg, urmeaza sa preia conducerea ambasadei SUA in cateva zile. Cel mai probabil, acesta va sta in functie timp de sase luni, desi durata misiunii nu este clara, a mai informat oficialul american, care a preferat sa ramana anonim.Departamentul de Stat al…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Canada nu percepe Rusia ca pe o amenintare militara iminenta pentru NATO, a declarat ministrul canadian al Apararii, Harjit Singh Sajjan, in cadrul unei intalniri cu omologul sau leton, Raimonds Bergmanis, a transmis Departamentul canadian pentru Aparare Nationala, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusofobia fara precedent din partea Occidentului este mai grava decat in timpul Razboiului Rece, a declarat duminica ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, joi, ca Angela Merkel a fost singurul lider adevarat al Europei din ultimii ani, in contextul in care Ankara isi doreste imbunatatirea relatiilor cu Berlinul, relateaza Politico.eu.

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni functionale…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- „Cu ajutorul sancțiunilor, Occidentul și, in primul rind, Statele Unite nu au reușit sa slabeasca industria de petrol din Rusia”, a declarat intr-un interviu acordat ziarului austriac Kurier noul ministru austriac de externe Karin Kneissl. „Sancțiunile pur și simplu nu au funcționat”, a declarat ministrul.…

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.